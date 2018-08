Calciomercato Atalanta, ufficiale Ali Adnan. D'Alessandro va all'Udinese

BERGAMO - Atalanta e Udinese hanno perfezionato uno scambio ufficiale: Ali Adnan è passato alla corte di Gasperini, mentre D'Alessandro è volato in Friuli. Come formula congiunta quella del prestito con diritto di riscatto. Da segnalare che i bianconeri hanno anche piazzato il colpo Lukasz Teodorczyk, attaccante polacco classe 1991 ex Anderlecht.