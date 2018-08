Ospina: Il Napoli è una grande squadra

ROMA - L'ufficialità è arrivata solo nel tardo pomeriggio dopo che era già partito con la sua nuova squadra per la trasferta di Roma con la Lazio, ma David Ospina da oggi è un calciatore del Napoli. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal, il portiere colombiano si è già messo a disposizione di Ancelotti anche se all'Olimpico non partirà titolare. Attraverso il suo profilo Twitter, Ospina ha voluto manifestare tutta la sua gioia per la nuova avventura: «Sono molto felice di far parte di una grande squadra come il Napoli».

Napoli, anche Ospina è partito per Roma

In azzurro si giocherà probabilmente il posto da titolare con Meret, acquistato dall'Udinese ma bloccato da un infortunio in ritro a Dimaro dopo uno scontro con il giovane Mezzoni. Sui suoi social anche il like di un suo compagno di Nazionale, James Rodriguez.