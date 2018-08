Calciomercato Udinese, ufficiale: preso Teodorczyk dall'Anderlecht

UDINE - L'Udinese piazza il colpo in attacco allo scadere del gong di mercato: in Friuli arriva il centravanti polacco Lukasz Teodorczyk, classe '91, preso a titolo definitivo dall'Anderlecht. Nazionale biancorosso, l'attaccante nell'ultima stagione con il club bianco-malva ha siglato 10 reti e 3 assist in 24 partite, scendendo per 6 volte in campo nelle sfide di Champions League; questa estate ha disputato il Mondiale in Russia. Si lega all'Udinese con un contratto quadriennale.

CHIUSA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI - Si è chiusa a quota 12.196 tessere la campagna abbonamenti all'Udinese per l'imminente stagione sportiva. Il dato è in crescita rispetto alla passata stagione quando gli abbonamenti erano stati 11.662. Il risultato è, in termini assoluti, il migliore dall'inaugurazione del nuovo stadio, e migliore anche della stagione 2012-2013, l'ultima a capienza totale prima dei lavori di ristrutturazione. "Il trend di crescita è molto soddisfacente - dichiara il Direttore Generale Franco Collavino - il nostro compito è ringraziare i nostri abbonati, confermare loro il nostro impegno e la nostra volontà a sviluppare azioni e attività che creino affiliazione e permettano al nostro primo pubblico di vivere un'esperienza ancora più accogliente e coinvolgente nel match day".

