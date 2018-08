Dalla Spagna: «Roma, Monchi ha trattato Marcos Llorente col Real»

ROMA - È stata una sessione di mercato ricca quella della Roma, che ha chiuso la sessione estiva con ben dodici acquisti. Tante promesse, come Kluivert e Coric, ma anche grandi giocatori affermati come Pastore e Nzonzi. Un direttore sportivo, Monchi, che si è fatto apprezzare anche all'estero, con Chelsea e United a monitorare il suo operato per regalargli un futuro inglese, e che stava per fare tredici. L'ex uomo mercato del Siviglia non sembra interessato a nuove proposte, vuole finire il lavoro iniziato con la Roma che se lo tiene stretto. I giallorossi con il suo ds hanno fatto tredici, o meglio, stavano per fare tredici.

Scatenato sul mercato fino alla fine, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, Monchi avrebbe provato fino all'ultimo a portare in maglia giallorossa il centrocampista del Real Madrid Marcos Llorente. Lo spagnolo non ha trovato spazio con Zidane e con Lopetegui la situazione non è migliorata, così che avrebbe pensato di lasciare i blancos per accasarsi altrove. Il mercato non manca al 23enne, tanto che oltre la Roma, stando sempre a quanto riporta As, altri sei top club inglesi sarebbero piombati sul centrocampista. Il problema, per Monchi così come le inglesi, è proprio Lopetegui, che dopo la cessione di Kovacic non ha voluto sfoltire ulteriormente il centrocampo. Il mercato di gennaio potrebbe essere una buona occasione per la Roma, così come per il giocatore che rischia di passare un altro anno tra panchina e tribuna.