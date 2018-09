Pogba: Via dallo United? Quando mi vedrete con un'altra maglia...

ROMA - "Sono sotto contratto e finche' non mi vedrete sorridere con un'altra maglia, sono solo voci". Intervistato da "Telefoot", Paul Pogba prova a smorzare i rumours di mercato che lo vogliono lontano dal Manchester United, magari a Barcellona o di ritorno alla Juve, visto il rapporto non idilliaco con Mourinho. E a proposito della sua relazione col tecnico portoghese ha chiarito: "ci sono sempre delle piccole cose, il nostro rapporto e' sempre lo stesso, quello fra allenatore e giocatore. Abbiamo degli obiettivi comuni, vogliamo vincere entrambi e questo e' tutto quello che conta".

Tornando al trionfo di Mosca, invece, ammette: "e' stato meraviglioso, da allora non siamo piu' gli stessi, vincere un Mondiale ti cambia la vita, cambia il modo in cui ti guarda la gente". E in Russia Pogba e' diventato finalmente leader: "era il momento di diventare piu' maturo, e' stata una liberazione". (in collaborazione con italpress)