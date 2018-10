Psg, idea Wenger per il ruolo di direttore tecnico

PARIGI - Fermo dopo aver chiuso la sua ultraventennale esperienza all'Arsenal, Arsene Wenger potrebbe fare ritorno nel mondo del calcio ma in un ruolo diverso. Stando a "RMC Sport", il Paris Saint Germain starebbe pensando a lui come direttore tecnico. La squadra di Thomas Tuchel viaggia a punteggio pieno in Ligue 1 dopo nove partite ma il rapporto fra il tecnico tedesco e il ds Antero Henrique non sarebbe buono, colpa del mancato arrivo di un centrocampista nonostante la pressante richiesta dello stesso Tuchel. Da qui l'idea di integrare lo staff dirigenziale con Wenger nel ruolo di dt. (ha collaborato Italpress)