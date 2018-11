Roma, Monchi: «Grandissima fiducia in Di Francesco»

ROMA - «Fiducia grandissima in Di Francesco». Così, prima della partita di Champions League sul campo del Cska Mosca, Monchi allontana le voci su un possibile arrivo di Paulo Sousa sulla panchina della Roma: «Di Francesco sta facendo un lavoro importante - ha ribadito il direttore sportivo giallorosso -, la Roma è una squadra in cui serve un allenatore con personalità e mentalità vincente. Il mister ce l'ha». Il dirigente spagnolo risponde poi così a una domanda sui giovani della Primavera giallorossa, che hanno battuto i pari età russi nella sfida di Youth League: «Se loro sono pronti ed il mister li conosce, è possibile vedere qualcuno di loro in prima squadra».

