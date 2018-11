Real, rivoluzione continua: nel tris di obiettivi per gennaio c'è Icardi

ROMA - Il vento di rivoluzione in casa Real Madrid non si è placato con il cambio in panchina. L'addio di Lopetegui è solo il primo di una serie di scossoni volti a risollevare una stagione iniziata con troppe amnesie. Secondo quanto riporta Marca, il Real è pronto a fare un mercato importante durante la sessione invernale che è ormai alle porte.

TRE OBIETTIVI - Sono tre gli obiettivi principali della casa blanca: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante di grande prestigio. Il Real Madrid ha a disposizione 200 milioni di euro da spendere e quindi non baderà a spese: per il terminale offensivo l'obiettivo è Mauro Icardi, la cui clausola rescissoria vigente è di 110 milioni di euro. Sembra impossibile che l'Inter possa privarsi del suo capitano a metà stagione ma i blancos non vogliono lasciare nulla d'intentato.