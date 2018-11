Pato, stop al Milan: «Mai detto che ci vado»

ROMA - Niente ritorno al Milan per Alexandre Pato, almeno per il momento. E' lo stesso 29enne attaccante brasiliano a fare chiarezza, su Twitter, sulle voci di una possibile nuova avventura rossonera. "Non ho mai detto che sarei andato via dal Tianjin Quanjan - scrive Pato, al Milan dal 2008 al 2013 - Non ho detto che non tornerei al San Paolo. E non ho detto che sto andando al Milan". (in colaborazione con Italpress)

Eu não falei que irei sair do Tianjin Quanjian. Eu não falei que não voltaria para o São Paulo. E eu não falei que estou indo para o Milan. — PATO (@AlexandrePato) 10 novembre 2018