Roma, Monchi corre ai ripari e punta a tre rinforzi

ROMA - A gennaio sono previste grandi manovre. La situazione si è complicata, ma non è irrimediabile. La Roma è già agli ottavi di finale di Champions e a quattro punti dal quarto posto in classifica in campionato. Può ancora sperare di ripetere la performance della passata stagione, nonostante i risultati negativi e la lunga serie di infortuni. Anche Monchi si è reso conto che non bastano pochi ritocchi. I soldi da investire non sono tanti (anche se quelli incassati ad agosto per Strootman a mercato in entrata chiuso non sono stati spesi), ma cercherà di intervenire in ogni reparto. In difesa Marcano è in uscita e si riproverà per Nastasic dello Schalke 04. Quella per il difensore ex Fiorentina è stata una delle prime trattative che Monchi ha condotto appena arrivato a Roma. Ci riproverà. Rugani è un profilo che interessa, ma per gennaio sembra un’operazione molto complicata. Altro difensore monitorato è Iago Maidana dell’Atletico Mineiro, ma di proprietà del San Paolo, già cercato in estate. Fazio non è più quello delle prime due stagioni in giallorosso, Juan Jesus era stato messo sul mercato già in estate (aveva rifiutato Torino e Fenerbahce) e Bianda, acquistato in Francia per sei milioni, sembra acerbo anche per la Primavera. C’è bisogno assoluto di un rinforzo. Sembra difficile arrivare a Nacho (Real Madrid) e a Savic (Atletico Madrid), ma Monchi non li perde di vista. Come Rodrigo Caio, brasiliano del San Paolo con passaporto italiano. In Serie A, riflettori puntati su Pezzella (Fiorentina) e N’Koulou (Torino), ma sono operazioni più praticabili a gennaio. In Inghilterra sono sicuri che Erik Bailly del Manchester United sia un obiettivo della Roma..

TRAORÈ - Per rinforzare il centrocampo potrebbe tornare in azione Mino Raiola: piace Van de Beek dell’Ajax. Ha ventuno anni ed è seguito anche ad alcuni club inglesi. L’Ajax, come la Roma, è già approdato agli ottavi di finale di Champions. Anche per questo è un’operazione sulla quale si lavora anche per giugno. In Italia si segue con grande interesse la crescita di Junior Traorè, classe 2000, rivelazione dell’Empoli, dove ha guadagnato spazio e ha giocato le ultime quattro partite da titolare. Il giovane è nel mirino della Juve, Monchi vorrebbe fare un tentativo già per gennaio. L’Empoli è intenzionato a non cedere il giocatore a gennaio, ma non si esclude che il discorso possa concretizzarsi, considerati i buoni rapporti tra le due società, con la possibilità che alcuni giovani del settore giovanile giallorosso possano entrare nell’operazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola