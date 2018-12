Inter, Gabigol strizza l'occhio alla Premier: «Mi attrae molto»

Difficilmente l'Inter lo riporterà a Milano, ma non c'è nulla da escludere se si parla del futuro di Gabriel Barbosa. Reduce da un'ottima stagione in prestito al Santos (22 gol in 38 gare per lui), Gabigol è pronto a tornare in Europa. Secondo il Daily Mail ha tanti estimatori in Inghilterra con Everton, West Ham e Crystal Palace che avrebbe già chiesto informazioni all'Inter, proprietaria del cartellino del 22enne. I nerazzurri valuterebbero il giocatore 18 milioni di sterline (poco più di 20 milioni di euro) e il brasiliano sarebbe felice di approdare in Premier. "Ci sono tanti club importanti con giocatori di grande qualità, speriamo che tutto vada bene e che si possa raggiungere un accordo, ma molto dipende dall'Inter - le parole di Gabigol a Sportsmail -, ancora non è stato deciso nulla, ma è molto improbabile che io resti in Brasile. La Premier League ha sempre avuto grandi attaccanti ed è una gioia vedere le partite in Tv. E' un torneo molto competitivo, veloce e dinamico, con tante squadre in lotta per il titolo. E' una realtà che mi attrae molto. Ci sono tanti brasiliani che giocano lì e quando ne parliamo tutti mi dicono che amano la Premier". All'Inter non ha funzionato, al Benfica nemmeno, ma Gabriel Barbosa assicura di essere pronto a una nuova sfida in Europa dopo il rilancio al Santos. "Per me è stato un anno molto buono, ho giocato tante partite e acquisito sicurezza, ora spero che lo anche il 2019 sia positivo, io ce la mettero' tutta perche' voglio dare il meglio di me per riconquistare la Seleçao. Per farlo ho bisogno di segnare tanti gol e il mio impegno sarà massimo", ha concluso Gabigol. (In collaborazione con Italpress)