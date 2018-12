«Rabiot al Barcellona: siamo ai dettagli»

ROMA - Per il passaggio di Adrien Rabiot al Barcellona è solo una questione di dettagli. Il centrocampista del PSG, che nell'ultima partita è stato lasciato fuori dallo spogliatoio dall'allenatore Tuchel, nei prossimi giorni lascerà la capitale francese per trasferirsi in Spagna. Secondo il quotidiano Sport, già il primo dell'anno Rabiot dovrebbe essere a Barcellona per firmare il contratto: si parla di una proposta di circa 10 milioni. Rabiot da tempo è in rotta con l'allenatore del Paris Saint-Germain.