«Il Psg fa su serio: 150 milioni per De Ligt e De Jong»

ROMA - Il Paris Saint Germain fa sul serio per i due gioielli dell'Ajax. Se ieri "Marca" parlava di "offerta fuori mercato", oggi il quotidiano spagnolo torna alla carica rivelando che Antero Henrique, direttore sportivo del club francese, sarebbe volato ad Amsterdam per trattare l'acquisto di Frenkie De Jong e Matthis De Ligt. L'Ajax conta di incassare 150 milioni di euro dalla doppia cessione, cifra che il Psg sarebbe pronto a sobbarcarsi oltre a soddisfare le richieste d'ingaggio dei due giocatori: in particolare, nel caso di De Ligt, i francesi gli garantirebbero 11 milioni di euro a stagione. (in collaborazione con Italpress)