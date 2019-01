Napoli, il Barcellona molla Pavard

NAPOLI - Ha stregato il Napoli al Mondiale, è uno dei preferiti di De Laurentiis e Giuntoli e da oggi gli azzurri, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, avrà un avversario in meno nella corsa a Benjamin Pavard, 22 anni, campione del mondo con la Francia e difensore dello Stoccarda. Si è infatti defilato il Barcellona, uno dei tanti club, che si era interessato: lo ha rivelato il Mundo Deportivo. In corsa restano gli azzurri e il Bayern Monaco. Un interesse quello dei bavaresi che lusinga e non poco il difensore francese. Chi lo vuole dovrà pagare la clausola rescissoria da 35 milioni con la quale può liberarsi in estate.

Pavard è stato l’uomo premiato con la palma del gol più bello del Mondiale, segnato con l’Argentina agli ottavi: con i Blues di Deschamps martella la fascia destra e con lo Stoccarda, il club che lo ha acquistato per 5 milioni di euro e che ora si frega le mani dinanzi alla prospettiva di un incasso sette volte superiore, gioca invece da centrale, nella difesa a tre e nella difesa a quattro. E’ un multiuso, un camaleonte della linea che ad Ancelotti piace moltissimo.