L'Inter sfida la Roma per De Paul

C’è anche Rodrigo De Paul tra gli obiettivi dell’Inter della prossima stagione. Per il momento con l’Udinese non è stata abbozzata una trattativa vera e propria, ma l’argentino, autore di un girone d’andata superlativo a livello di prestazioni e di gol (ben 6 finora), è seguito con grande attenzione in corso Vittorio Emanuele. Il gioiello bianconero piace tanto anche alla Roma che lo vorrebbe già nel corso del mercato di gennaio in caso di partenza di Perotti, ma il club dei Pozzo non ha nessuna intenzione di privarsi del suo calciatore di maggior talento anche perché la salvezza è tutta da conquistare e De Paul nella mente della dirigenza dovrà giocare un ruolo fondamentale per raggiungerla. La partenza dal Friuli del ventiquattrenne di Sarandì, dunque, tornerà d’attualità tra qualche mese, ma nel frattempo l’Inter lo continuerà a monitorare con l’obiettivo di anticipare la concorrenza se deciderà di affondare il colpo. La Roma è una rivale da non sottovalutare, ma in futuro altre insidie potrebbero arrivare pure dall'estero.



TRENTA MILIONI - L’Udinese ha da poco rinnovato il contratto di De Paul fino al 2023 e lo valuta una cifra superiore ai 30 milioni. Non pochi anche se i giocatori polivalenti come l’argentino hanno parecchio mercato. Nel 4-2-3- 1 può agire in tutti e tre i ruoli dietro il centravanti (anche se preferisce partire da sinistra per “entrare” dentro il campo e liberare il suo destro molto preciso), mentre nel 4-3-3 può giocare come esterno offensivo su entrambe le corsie. Ha qualità, abilità nell'ultimo passaggio, ma anche… gamba e resistenza, tutte caratteristiche che a Spalletti piacciono parecchio. Sulla fascia sinistra adesso il tecnico toscano utilizza Perisic, ma se in estate il croato farà le valige e lascerà Milano per coronare il suo sogno di misurarsi con la Premier inglese, allora l’Inter dovrà riflettere su come sostituirlo. In casa ha già Keita, che però va riscattato versando al Monaco 34,5 milioni, e poi c’è De Paul, che si sta imponendo all’attenzione dei grandi club a suon di prestazioni maiuscole.

