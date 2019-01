«Il Wolverhampton insidia Juventus e Inter per Trincao»

Il Wolverhampton si inserisce nella corsa per Trincao, la stellina diciannovenne dello Sporting Braga. Questa l'indiscrezione rilanciata stamane dal Sun. Il tecnico dei Wolves, l'ex Porto Nuno Espirito Santo, ha una grande considerazione per la seconda punta che quest'anno ha giocato soprattutto con la squadra B con cui ha segnato un gol in sette presenze. Eppure si parla già di una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

MENDES COME AGENTE - Il Braga è ormai rassegnato a perdere il capocannoniere degli ultimi europei under 19. Trincao ha alle spalle Jorge Mendes con cui la Juventus ha buoni rapporti, testimoniati anche dall'arrivo in estate di Cancelo e ovviamente di Cristiano Ronaldo.

Il Wolves, che contro il Crystal Palace nell'ultima giornata di Premier League ha incassato la quinta sconfitta in sette partite in casa, si sta trasformando in una colonia portoghese. Sono in otto, infatti, i lusitani nella rosa oltre al tecnico, come il vice-capocannoniere di squadra Wilson Eduardo, già autore di sette gol e capace di una media di due tiri a partita in campionato.

Il Wolves, riporta la BBC, sarebbe anche vicino al prestito di Tammy Abraham, di proprietà del Chelsea. Già girato quest'anno all'Aston Villa nella Championships, la seconda divisione, ha segnato già sedici gol ma è stato escluso dalla recente sfida di FA Cup contro lo Swansea.