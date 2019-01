«L'Arsenal si ritira dalla corsa per Cengiz Under»

ROMA - La Roma rifiuta 35 milioni di sterline, circa 39 milioni di euro, messi sul piatto dall’Arsenal per l’acquisto dell’esterno giallorosso Cengiz Under. Prima dei Gunners erano stati Chelsea e Bayern a provare l’affondo per acquisire il cartellino del calciatore turco. Secondo quanto riportato dal Daily Star, le richieste del club giallorosso farebbero scappare i pretendenti. La richiesta di Monchi per il cartellino di Cengiz Under sarebbe infatti di 45 milioni di sterline, circa 50 milioni euro. Una cifra ritenuta eccessiva dalle società che in questa finestra di mercato hanno sondato la pista per l’acquisto di Under.

IN GIALLOROSSO. L’esterno turco, in giallorosso dalla scorsa stagione, ha totalizzato in un anno e mezzo 55 presenze e 14 gol, abbinate a prestazioni da vero leader. Atteggiamento e verve che ha attirato la corte di grandi club europei che, nonostante in questa finestra di mercato si siano temporaneamente defilati, potrebbero tornare a bussare alla porta dei giallorossi già a partire dalla prossima sessione di mercato. Intanto Di Francesco non sembra poter più fare a meno del gioiellino turco; il tecnico pescarese, infatti, quando lo ha avuto a disposizione, non lo ha mai risparmiato, segno di quanto la società punti sui suoi colpi, per ristabilire le sorti di una stagione iniziata zoppicando.