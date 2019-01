Sarri: «Barella? Se va via Fabregas serve un sostituto»

LONDRA - "Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Ma se Cesc vuole andare via, abbiamo bisogno di un sostituto". Maurizio Sarri non si sbilancia sulle voci di mercato che vorrebbero il Chelsea sulle tracce del giocatore del Cagliari ma ammette che, dovesse andare via il 31enne spagnolo, "a centrocampo restiamo in cinque e abbiamo bisogno di un sostituto anche perché non sappiamo quanto ne avrà Loftus-Cheek".



FABREGAS - A proposito di Fabregas e delle voci che lo vogliono in arrivo al Monaco, Sarri fa spallucce: "Ieri era libero perché nell'ultima partita ha avuto un problema al polpaccio, non so se sta andando al Monaco. Posso dire solo la mia, non conosco la decisione della società ma secondo me dovrebbe andare via. Conoscete benissimo la situazione, nel nostro club c'è una regola per cui agli over 30 viene solitamente offerto un rinnovo annuale. Lui ha una proposta per due anni e non voglio che un giocatore importantissimo come Cesc sia scontento".





MORATA E CAHILL - Nessuna preoccupazione per Morata, che non ha esultato per nessuna delle due reti al Nottingham ("è più importante segnare che festeggiare, non so se sia felice o meno ma spero di sì") mentre è diverso il discorso su Cahill, altro giocatore dato in partenza. "Voglio capire la situazione, non lo vedo del tutto coinvolto ma nel suo caso non avremmo bisogno di un sostituto perché abbiamo Ampadu". Chiusura su Hudson-Odoi, 18enne talento decisivo contro il Nottingham (suoi entrambi gli assist per Morata) e per il quale il Bayern avrebbe già offerto oltre 30 milioni di euro: "È un giocatore importantissimo - lo elogia Sarri - è giovane ma sta migliorando, soprattutto in fase difensiva. Non penso che per lui sia la cosa migliore andare in Germania. È un calciatore inglese, ha un grande futuro qui in Inghilterra, col Chelsea e con la Nazionale". (Ha collaborato Italpress).