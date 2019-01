Calciomercato Padova, ufficiale: rescisso consensualmente il contratto di Pinzi

PADOVA - E' terminata l'avventura di Gianmpiero Pinzi con la maglia biancoscudata del Padova: il club veneto ha infatti annunciato la rescissione consensuale del contratto dell'ex centrocampista di Lazio, Udinese e Chievo, che con i veneti aveva conquistato l'anno scorso la serie cadetta. Ecco il comunicato: "Il Calcio Padova informa che è da poco stata formalizzata la rescissione del contratto che legava il centrocampista Giampiero Pinzi con la Società biancoscudata. Pinzi chiude la sua esperienza in biancoscudato dopo 35 presenze, una promozione in Serie B conquistata nel 2017/18 e una Super Coppa Lega Pro 2017/2018. La Società biancoscudata ringrazia Giampiero per il valore dimostrato dentro e fuori dal campo indossando i colori biancoscudati e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".

