PADOVA - Colpo in attacco per il Padova. I biancoscudati, infatti, ufficializzano il ritorno dell'attaccante nigeriano (naturalizzato italiano) Jerry Mbakogu. La punta, precedentemente senza contratto, ha firmato con il club veneto fino a giugno 2019. Si tratta di un ritorno per il giocatore, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Padova ha trovato la sua consacrazione con il Carpi (dopo le esperienze con Palermo e Juve Stabia).