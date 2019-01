«Higuain-Chelsea, ci siamo: il giocatore ha detto sì»

ROMA - Higuain ha già detto sì al Chelsea e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore dei Blues. E' questa la notizia bomba lanciata sul sito online di Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l'attaccante avrebbe deciso definitivamente di lasciare Milano per riabbracciare Maurizio Sarri, il suo ex tecnico ai tempi del Napoli. Proprio agli ordini di Sarri il Pipita disputò la sua miglior stagione con 36 gol all'attivo.

La scelta di Abramovich è anche una precisa volontà di dare uno scossa alla squadra che martedì sera ha perso di misura la semifinale di andata in Coppa di Lega contro il Tottenham. L'arrivo di Higuain coinciderà con l'addio di Alvaro Morata che dunque terminerà la stagione lontano da Stamford Bridge. Il Chelsea sarebbe pronto a pagare la prossima estate i soldi che il Milan avrebbe dovuto dare alla Juventus per il riscatto dell'attaccante. Il 31enne bomber argentino sarebbe quindi pronto a firmare con la sua quinta squadra in Europa dopo Real Madrid, Napoli, Juve e Milan.