Calciomercato Juve Stabia, è ufficiale: preso Germoni

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Luca Germoni è un giocatore della Juve Stabia. La società campana, infatti, ha ufficializzato l'arrivo in prestito del terzino sinistro classe '97 dalla Virtus Entella. Questa la nota dei gialloblù: "S.S. Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione in prestito dalla Virtus Entella, fino al 30 giugno 2019, del calciatore Luca Germoni classe ‘97. Terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Germoni ha vestito le maglie di Ternana, Parma e Perugia prima di essere acquistato dalla società ligure. Vanta, nonostante la sua giovane età, 40 presenze in serie B ed in questa stagione ha collezionate già 10 presenze con la maglia dell’Entella. Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Juve Stabia: “Sono contento ed onorato di vestire questa maglia. Ringrazio il presidente, il direttore e coloro che mi hanno dato questa possibilità, spero di ripagare sul campo la fiducia che mi hanno dato".