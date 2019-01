«Manchester United via di fuga dai razzisti per Koulibaly»

ROMA - «Via dall’Italia per lasciarsi alle spalle i cori razzisti». È questo il motivo, stando al Daily Mirror, che sta spingendo Kalidou Koulibaly a valutare le offerte che arriveranno la prossima estate per lasciare il Napoli. Tra queste potrebbe esserci anche quella del Manchester United per il quale il 27enne senegalese è il principale obiettivo rinforzare il reparto arretrato.

ASTA PER KOULIBALY - Il senegalese già in passato era stato accostato allo United ma, secondo il Mirror, stavolta i 'Red devils' hanno concrete possibilità di riuscire a centrare l'obiettivo dopo gli insulti razzisti ricevuti dal giocatore a San Siro nel Boxing Day. Un episodio che ha convinto il difensore a valutare un possibile addio dal Napoli.

Il risvolto positivo della cessione per il presidente De Laurentiis saranno sicuramente i tanti milioni di euro che andranno nelle casse del club azzurro. All’orizzonte si profila un’asta per Koulibaly, acquistato dal Genk nell’estate del 2014 per 6,50 milioni di euro, tra Manchester United e Real Madrid.Il presidente azzurro, tempo fa, ha dichiarato di aver rifiutato una offerta dello United di 95 milioni di sterline. Dunque, la base d’asta molto probabilmente sarà 100 milioni di euro con il centrale che molto probabilmente diventerà la cessione la più costosa nella storia del club partenopeo.

Tottenham - Manchester United cronaca, tabellino e statistiche