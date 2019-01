«Dybala, Real Madrid pronto a offrire 100 milioni alla Juventus»

ROMA - Il Real Madrid in pressing su Paulo Dybala. Stando al Sun, i Blancos sarebbero disposti a offrire 100 milioni di euro per acquistare il fuoriclasse argentino della Juventus la prossima estate.

SOSTITUTO DI BALE - Non è certo una novità l'interessamento del Real per la Joya. Il nome dell'argentino è stato accostato più volte ai Blancos che potrebbero tornare alla carica nella prossima sessione di mercato con una proposta in grado di far vacillare la Juventus, la quale ha più volte dichiarato incedibile Dybala. Nei piani del Real Madrid, l'argentino andrebbe a sostituire Bale. Più che i gol e le buone prestazioni, gli infortuni sono diventati una costante per il gallese al Real. Necessario dunque un avvicendamento con Dybala che potrebbe compiere il percorso inverso di Cristiano Ronaldo e magari rientrare in uno scambio con Isco.

CONCORRENZA CITY - Per il Sun, il Real Madrid non è l'unico club interessato all'argentino. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester City. Il tecnico Guardiola stravede per Dybala e lo avrebbe voluto già ai tempi del Bayern Monaco. Si prospetta dunque un'estate rovente per la Juventus che proverà a respingere le tante pretendenti per il suo numero dieci.