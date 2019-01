Tonali alla Roma, si apre la strada

ROMA - Strappo a sorpresa: il giovane Andrea Marcucci, capitano della Primavera della Roma, è vicino al trasferimento al Brescia. E allora? Allora significa che Monchi sta preparando l’assalto definitivo a Sandro Tonali, che si andrebbe ad aggiungere alla lista dei gioielli italiani di cui si sta fregiando il centro sportivo di Trigoria.



LA STRADA - Marcucci, centrocampista classe ’99, non è stato convocato da Alberto De Rossi per la partita di Coppa Italia di oggi contro l’Atalanta. Non è la prima volta, in verità: avendo 19 anni, come Zaniolo e Kluivert, è uno dei fuoriquota della squadra. E De Rossi può utilizzarne solo tre per volta. Però in questo caso c’è un’opportunità concreta di mercato dietro alla valutazione tecnica. Marcucci, che al massimo conla prima squadra è andato in panchina, è anche un pilastro della nazionale Under 20. Ma può essere davvero l’apripista per prendere Tonali, regista classe 2000 sul quale hanno messo gli occhi le migliori squadre italiane: l’ultima in ordine cronologico è stata il Napoli.





LA FORMULA - Monchi aveva provato a prenderlo già l’estate scorsa, per anticipare la concorrenza, ma si era sentito chiedere cifre troppo alte da Cellino: 12 milioni. Adesso il prezzo è aumentato di molto - si può chiudere a 20 più ricchi bonus - ma la ragionevole certezza dell’investimento giustifica lo sforzo. Per età e caratteristiche, questo è un calciatore raro da reperire nel panorama giovanile. A molti ricorda Pirlo, per il look e le movenze e soprattutto per lo svezzamento simile, avvenuto a Brescia. Tonali è già stato convocato da Mancini in Nazionale e, dopo due campionati da titolare in Serie B, è pronto per il salto di categoria. Potrebbe raggiungerla prima sul campo, con la sua squadra, e poi abbracciarla da protagonista in una società ambiziosa. Tonali a luglio, dunque, mentre Marcucci si trasferirebbe a Brescia già in questa sessione di mercato a titolo definitivo.

