Calciomercato Monza, ufficiale: preso Matheus Paquetà

MONZA - Un Paquetà alla corte di Cristian Brocchi: il fratello del più noto Lucas, acquistato questa sessione invernale dal Milan per 35 milioni di euro, si chiama Matheus, è due anni più grande e giocherà nel Monza, club di proprietà di Silvio Berlusconi, che ha come ad Adriano Galliani. Il brasiliano arriva in prestito fino a giugno 2019 dalla Tombense, club della Serie C del Paese sudamericano.

