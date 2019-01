Chievo, ufficiale lo Schelotto bis: «Ricomincio da dove avevo lasciato»

VERONA - "El galgo" ritorna a Verona. Matias Ezequiel Schelotto, infatti, è nuovo giocatore del Chievo. L'esterno argentino, già in veneto nella stagione 2014/2015, è stato prelevato in prestito dal Brighton fino al 30 giugno 2019. Questa la nota ufficiale della società clivense: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Brighton & Hove Albion Football Club in prestito fino al 30/06/2019, le prestazioni sportive del centrocampista argentino Ezequiel Matìas Schelotto. Nato a Buenos Aires il 23/05/1989, Schelotto ha già indossato la maglia del ChievoVerona nella stagione 2014/15, collezionando 29 presenze. Nella classifica dei giocatori gialloblù, è al 75^ posto come presenze tra tutti i calciatori professionisti del ChievoVerona".

GIOIA - “Sono molto contento di ritornare qui al Chievo dopo 4 anni - afferma El Galgo al suo ritorno in Italia -. Ho avuto un caloroso bentornato, ho tanta voglia di cominciare. Ritrovo tanti ex compagni e amici, li ho trovati come li ho lasciati anni fa. La partita con la Fiorentina? Dispiace perdere una partita simile, meritavamo i tre punti data la voglia e determinazione della squadra, ma nel calcio a volte gli episodi sono ingiusti. In questo momento il Chievo non ha la fortuna e la classifica che merita. Bisogna lasciare tutto alle spalle e pensare alla partita di sabato, fondamentale per la salvezza. Voglia? Si, vengo con umiltà, sono lo stesso di quattro anni fa e non cambiato nulla. Ho parlato con il mister e alcuni compagni, mi metto a disposizione per ripartire da dove ho lasciato. Cercherò di aiutare la squadra e mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Di Carlo? Mi ha fatto una grande impressione, conosce bene il calcio e abbiamo parlato un'ora. La cosa principale che ho notato è che un lottatore, mi ha detto cosa vuole da me e spero di ripagare la sua fiducia se mi impiegherà? Trattativa veloce? Si, c'era qualcosina da sistemare ma finalmente sono qui, conosco bene la piazza e il presidente, che ringrazio per avermi riportato a Verona, farò il possibile per ripagare la fiducia. I tifosi? Li ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, ritrovarli dopo 4 anni per me è molto bello”.