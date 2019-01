«Juventus all'assalto di Christensen, c'è anche il Borussia Dortmund»

ROMA - La Juventus, dopo l'addio di Benatia e l'infortunio di Bonucci, potrebbe decidere di tornare sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale. Secondo il Sun, infatti, la Vecchia Signora sarebbe intenzionata a provare l'assalto ad Andreas Christensen, centrale del Chelsea che sta trovando poco spazio nel progetto di Sarri. Come riporta il tabloid inglese, i bianconeri sembrano interessati al difensore dei Blues ma devono battere la concorrenza del Borussia Dortmund, altro club che ha messo gli occhi sul giocatore danese.

JUVE E BORUSSIA - Juventus e Borussia Dortmund sarebbero le squadre più attive nella corsa a Christensen, che sembra intenzionato a cambiare aria dopo una prima parte di stagione ai margini del progetto di Sarri al Chelsea. Gli inglesi sarebbero disposti a far partire il difensore con la formula del prestito oneroso di circa 7 milioni di euro. Dopo la cessione di Benatia e l'infortunio rimediato da Bonucci nell'ultimo turno di campionato a Roma contro la Lazio, la dirigenza della Juve potrebbe tornare sul mercato per regalare un altro difensore ad Allegri, oltre all'arrivo di Caceres dalla Lazio.

LE PAROLE DI ALLEGRI - Dopo l'addio di Benatia, la Juventus potrebbe muoversi negli ultimi giorni di calciomercato invernale per trovare un altro rinforzo per il reparto difensivo a disposizione di Allegri. Anche se il tecnico bianconero ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Non arriverà nessuno in difesa, non posso comprare 8 difensori centrali! Se si fa male uno giocherà un altro! Dovremmo comprare 8 centrali, 8 terzini… No, se manca uno giocherà un altro".