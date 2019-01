Dal Belgio: «La Lazio piomba sul Messi del Kosovo»

ROMA - La Lazio piomba su Edon Zhegrova, il 'Messi del Kosovo'. A riferirlo è il portale belga 'voetbalnieuws.be' che spiega come il 19enne trequartista nato in Germania il 31 marzo del 1999, scontento per il poco spazio concessogli dal tecnico, stia forzando la mano con i belgi del Genk a cui è legato da un contatto in scadenza a giugno 2020. Per il trequartista parlano i numeri: in questa stagione Ha giocato 7 partite in campionato (un gol nei 310' totalizzati), 4 nelle qualificazioni di Europa League (2 gol e un assist nei 217' minuti in campo) e una nella Coppa del Belgio (90' in campo e un gol) senza contare che - nonostante la giovane età - Zhegrova ha già disputato 8 partite con la sua Nazionale (debutto a 18 anni, 11 mesi e 21 giorni) segnando oltretutto 2 gol.

«Negli ultimi mesi - si legge sul portale belga - Zhegrova è stato accostato al Barcellona e al Milan ma l'interesse di questi due club non è concreti come quello della Lazio. Lui vuole andare via, i rapporti con il Genk sono ottimi dai tempi dell'affare Milinkovic-Savic (estate 2015, ndr) e anche se il calciatore è un obiettivo per l'estate il club biancoceleste potrebbere cogliere il momento e approfittare della situazione per affondare il colpo ora».