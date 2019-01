Diretta calciomercato: tutti i movimenti dell'ultima giornata

La sessione invernale di calciomercato, scattata il 3 gennaio, si è chiusa oggi alle ore 20, in linea con gli altri principali campionati europei. Da venerdì 1 febbraio, e fino al 31 marzo, sarà ancora possibile tesserare quei calciatori con contratto scaduto al 30 giugno 2018 o risolto entro la finestra di mercato di gennaio. Si potrà infine ancora cedere in quei mercati ancora aperti. Entro la mezzanotte di domani le squadre impegnate nelle coppe dovranno consegnare la nuova lista Uefa: possibile inserire fino a 3 nuovi giocatori, anche quelli che hanno già disputato la fase a gironi con un altro club.

MERCATO AL RUSH FINALE, LA NOSTRA DIRETTA VIDEO:

AGGIORNA LA DIRETTA

Ore 20.20 - Il Cagliari prende Théréau dalla Fiorentina. Il club sardo ha comunicato di aver «acquisito a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2019, dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Théréau».

Ore 20.12 - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Valeau, nato a Roma il 5 marzo 1999.

Ore 20.00 - Sandro dal Genoa all'Udinese. Il club friulano ha comunicato di «aver acquistato - con la formula del prestito con obbligo di riscatto - Sandro, centrocampista brasiliano classe 1989».

Ore 19.59 - Marco Sau alla Sampdoria, che comunica di aver «acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante nato a Sorgono, Nuoro, il 3 novembre 1987».

Ommalleo simpallao manca solo Marco #Sau — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 31 gennaio 2019

Ore 19.58 - Vasco Regini passa alla Spal: arriva in prestito dalla Sampdoria. A Ferrara arriva anche Marko Jankovic (23), centrocampista con doppia nazionalità serbo-montenegrina che si trasferisce a titolo definitivo dal Partizan Belgrado.

Ore 19.57 - Ivan Radovanovic (30) è un centrocampista del Genoa. Il serbo lascia il Chievo Verona a titolo definitivo dopo cinque anni e mezzo.

Ore 19.55 - «L'Hellas Verona comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Luigi Vitale dalla Salernitana. Il difensore ex Napoli e Juve Stabia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021».

Ore 19.54 - Il Parma saluta Yves Baraye. Il Padova ha infatti comunicato il trasferimento in biancoscudato del 26enne attaccante senegalese a titolo temporaneo dal club emiliano con opzione di riscatto.

Ore 19.51 - Allan Saint-Maximin al Milan non è possibile ora ma a giugno la trattativa potrebbe riaprirsi in estate: «Adesso è quasi impossibile perché c'è poco tempo e il Nizza ha bisogno di un attaccante per sostituirlo - ha detto a 'sportmediaset' Mirko Kirdermir, agente del 21enne attaccante del Nizza -. A giugno invece l'operazione potrebbe essere possibile, perché Allan gradisce la destinazione».

Ore 19.29 - Casasola alla Lazio, acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana anche se il 23enne difensore argentino resterà in prestito in Campania fino a fine stagione.

19.25 - Josè Dicombo Machin è un nuovo giocatore del Parma: il 22enne centrocampista della Guinea Equatoriale arriva dal Pescara in prestito fino a giugno.

19.22 - Il Sassuolo comunica di «aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: DELL'ORCO Cristian ('94, difensore): ceduto a titolo di prestito con obbligo di riscatto all'Empoli F.C.; MASANGU Keres ('00, centrocampista): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla A.S. Roma; MASTRIPPOLITO Leonardo ('00, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dall'Urbs Reggina 1914; PERAZZOLO Riccardo ('00, difensore): acquisito a titolo di prestito dall'Hellas Verona F.C.; STEAU Raul Ovidiu ('01, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal A.S. Viitorul Cluj».

19.20 - L'uruguagio classe 1999 Nicolas Schiappacasse passa al Parma, che ne ha definito l'arrivo dall'Atletico Madrid a titolo temporaneo.

19.18 - Roma, Marcucci al Foggia che comunica di aver acquisito, a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del classe '99 Andrea Marcucci.

19.11 - La Lazio ha ufficializzato il passaggio dell'attaccante Mattia Sprocati al Parma «a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in cessione definitiva».

18.46 Cagliari, preso Cacciatore. Andreolli va al Chievo

Il 32 difensore Cacciatore passa dal Chievo al Cagliari. Tragitto inverso per Andreolli che torna a Verona dove ha giocato per tre stagioni dal 2010 al 2013

18.36 Parma, arriva Brazao

Procede con grande fiducia il vertice decisivo nella sede del Cruzeiro per Gabriel Brazão, il promettentissimo portiere classe 2000 sul quale lavora da tempo l’Inter, che sta definendo l’operazione in sinergia con il Parma. Si dovrebbe chiudere a 2,5 milioni più bonus, si discute sulla percentuale di futura vendita.

18.30 Cagliari, arriva Thereau in prestito

L'attaccante della Fiorentina è a Milano: imminente la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi al club sardo

18.28 E' fatta: Wilmot all'Udinese

Doppio colpo sul mercato per il club friulano: dopo aver preso il centrocampista Sandro dal Genoa, è imminente l'arrivo di Ben Wilmot, difensore del Watford.

18.03 Inter, c'è Conte sotto la sede: «No comment»

L'ex ct azzurro immortalato dalle telecamere di BeIn Sports vicino agli uffici del club milanese

17.59 Ufficiale: Romulo alla Lazio

Il club biancoceleste ha annunciato l'ingaggio del calciatore del Genoa: La formula è il prestito con diritto di riscatto

17.52 Roma, Monchi conferma Di Francesco in panchina

Il tecnico resterà alla guida della squadra almeno fino a domenica sera. Il match contro il Milan sarà decisivo per capire il suo futuro

17.50 Udinese, preso Sandro

In dirittura d'arrivo l'operazione che porterà il centrocampista del Genoa in Friuli in prestito

17.21 Il Milan dice no a Verdi e Defrel

Il club rossonero ha deciso di rifutare la proposta di prestito di Verdi e Defrel. La fumata nera è arrivata per decisione di Gattuso che per il ruolo di esterno cercava giocatori con qualità differenti.

17.15 Calaiò alla Salernitana!

Colpo importante per la squadra di Lotito, che ha chiuso per l'attaccante del Parma Calaiò. Ha firmato un contratto di un anno e mezzo

17.03 Romulo è della Lazio!

Chiusa la trattativa per l'esterno brasiliano ex Juve e Verona: arriva dal Genoa

16.45 Milan, no a Verdi e Defrel

I due attaccanti proposti non convincono la dirigenza rossonera: resta solo una pista estera.

16.35 Roma, Luca Pellegrini al Cagliari in prestito

Il Cagliari ha chiuso per l'arrivo di Luca Pellegrini in prestito dalla Roma. L'esterno sinistro ha raggiunto gli uffici di Giulini a Milano per la firma: «Sono felice di giocare per questo club, non vedo l'ora di cominciare».

16.32 Zajc sbarcato in Turchia: visite e firma con il Fenerbahce

Il fantasista classe '94 lascia l'Empoli: è arrivato in Turchia, come testimonia la foto postata su Twitter da un account molto vicino al Fenerbahce.

16.24 Ufficiale, Edera e Lyanco al Bologna

Il club emiliano si riforza con due giocatori provenienti dal Torino: SImone Edera e il brasiliano Lyanco

16.17 Ufficiale, Schiappacasse è un giocatore del Parma

Il Parma ha chiuso la trattativa per Schiappacasse, esterno offensivo classe ’99 di proprietà dell’Atletico Madrid ma attualmente in prestito al Rayo Majadahonda. Il club emiliano si è dunque rinforzato con il gioiellino uruguaiano con passaporto italiano.

16.12 Milan su Verdi e Defrel

Il Milan sta cercando un rinforzo per le fasce offensive. Ai rossoneri sarebbero stati proposti Verdi e Defrel. Il club ha preso mezz'ora per prendere una decisione definitiva ma si ragiona solo sul prestito secco.

16.11 Lazio, per Romulo contatti positivi

La Lazio ha individuato in Romulo del Genoa il profilo ideale: nuovi contatti positivi per le ultime ore, con la trattativa per il prestito che procede.

15.24 Imolese, preso Ranieri dall'Atalanta

Il centrocampista classe '97 arriva a titolo definitivo

15.45 Parma, arriva il no per Lapadula

Incontro fra il ds gialloblù Faggiano e Moggi per l'attaccante Lapadula: esito negativo

15.23 Spal, ceduto Katuma all'Udinese

Il centrocampista, aggregato alla Primavera, via a titolo definitivo

15.15 Halilovic dal Milan allo Standard Liegi

Il centocampista croato classe '96 si trasferisce in Belgio

15.05 Barcellona, accordo con il Tolosa: Todibo arriva subito

Il club catalano aveva già raggiunto il via libera per avere il 19enne difensore-centrocampista francese per la prossima stagione, avendo Todibo un contratto in essere con il Tolosa fino al 30 giugno. Il Barcellona ha pero' lavorato nei giorni scorsi per incorporare da subito nella propria rosa il giocatore, escluso dalla prima squadra, e nelle prossime ore dovrebbe esserci l'accordo ufficiale.

14.47 Ufficiale, Milinkovic-Savic all'Ascoli

Il Torino annuncia di aver ceduto all'Ascoli in prestito il portiere Vanja Milinkovic-Savic che ha iniziato la stagione alla Spal

14.45 Ascoli, ufficiale: preso Rubin dal Foggia

Il club bianconero ha annunciato l'arrivo del terzino sinisro classe 1987

14.39 Jonny ceduto definitivamente al Wolverhampton

Jonathan Castro Otto, meglio conosciuto come Jonny, è tutto del Wolverhampton. Il 24enne esterno difensivo spagnolo, già in prestito dalla scorsa estate al 'Wolves', è stato ceduto definitivamente dall'Atletico Madrid al club inglese di Premier League. Il trasferimento di Jonny, che ha firmato un contratto fino al 2023, avrebbe raggiunto la cifra di 20 milioni di euro.

14.20 Anthony Martial rinnova con il Manchester United fino al 2024

14.00 Colpo a sorpresa del Cagliari che si aggiudica Cyril Thereau della Fiorentina

Di conseguenza ci sarà il via libera al trasferimento di Sau alla Sampdoria.

13.50 Ufficiale, Barreca al Newcastle

L'ex difensore del Torino va in Premier League dopo solo 9 apparizioni in Ligue 1 con il Monaco

13.39 Ufficiale, Denis Suarez in prestito dal Barcellona all'Arsenal

I Gunners pagheranno lo stipendio del giocatore. L'accordo include un'opzione per l'acquisto. Il club blaugrana ha anche comunicato che il calciatore ha prolungato il suo contratto fino al 2021.

13.28 Venezia, dal Coritiba arriva portiere Bertinato

Il giovane estremo difensore brasiliano, 21 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2022.

13.25 Il Real Madrid pronto a offrire 110 milioni per Rashford

Secondo quanto riportato dal Sun, i Blancos sarebbero pronti a una super offerta per acquistare l'attaccante dei Red Devils

13.22 Atalanta, preso a titolo definitivo l'ivoriano Braciano

L'Atalanta ha acquisito a titolo definitivo il 19enne centrocampista ivoriano Willy Braciano Ta Bi dall'ASEC Mimosas. Braciano, classe 1999, dopo aver vestito la maglia della Costa d'Avorio nell'U16, nell'U17 e nell'U20, fa gia' parte della nazionale maggiore del suo paese. L'africano verrà aggregato alla Primavera nerazzurra.

13.13 Monza, ufficiale: preso Lepore dal Lecce

Il club biancorosso ha annunciato l'arrivo del centrocampista

12.45 Ternana, preso Kingsley Boateng

L'ex attaccante del Milan è il rinforzo per l'attacco del club umbro. Ma Calori aspetta altri movimenti in entrata dopo le cessioni degli ultimi giorni.

12.40 Perugia, beffa Cacciatore: va al Cagliari da Maran

Definito nella mattinata di ieri ed entrato in crisi verso sera, l'affare Fabrizio Cacciatore è tramontato definitivamente all'alba dell'ultimo giorno di mercato

12.27 Fellaini in Cina, visite con lo Shandong Luneng

Il centrocampista del Manchester United pronto a iniziare una nuova avventura in Cina

12.19 Torino, preso il difensore ivoriano Wilfried Stephane Singo

Il difensore centrale, 18 anni, arriva dal Denguele D’Odienne. Sarà aggregato alla Primavera

12.11 Ufficiale, la Fiorentina ha ceduto Eysseric al Nantes

Ecco la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes”.

11.57 Sprocati è del Parma a titolo definitivo

Il club emiliano ha acquistato l'intero cartellino del giocatore dalla Lazio, esercitando il diritto di riscatto

11.54 Lazio, Romulo se parte Basta

Il club biancoceleste tiene vivo l'interesse per il centrocampista del Genoa

11.52 Caos a Palermo: licenziato il ds Foschi. Anche Richardson si dimette

Incredibile svolta all'interno della società: la proprietà, dopo i rumors giornalistici di crepe nel riassetto societario che aveva portato la società siciliana da Zamparini al gruppo inglese, rimuove il direttore sportivo e scatena un putiferio alla vigilia della delicata gara con il Foggia

11.36 Lazio, Zhegrova colpo alla Milinkovic

È l'obiettivo dei biancocelesti per giugno: gioca nel Genk, stesso club da cui ha spiccato il volo il Sergente

11.32 Barcellona, Jordi Alba sul rinnovo: «È falso che ci sia un accordo»

Nei giorni scorsi Bartomeu aveva fatto intendere che il laterale avrebbe presto prolungato con i blaugrana. Dopo il match contro il Siviglia, il calciatore ha gelato tutti con una dichiarazione al Mundo Deportivo

11.31 Dall'Inghilterra: «Il Paris Saint-Germain vuole Willian»

L'esterno del Chelsea potrebbe andare a sostituire l'infortunato Neymar, ma i Blues non vogliono cederlo, riporta Sky Sport News

11.28 Inter, Perisic e Miranda gli strani rinforzi

Entrambi convocati per la partita di questa sera contro la Lazio in Coppa Italia. Spingevano per essere ceduti, ora devono "rientrare"

11.27 Parma, preso il giovane Machin

Il giocatore, attualmente in Pescara, si trasferisce nel club emiliano. Alla Roma spetta il 50% della cifra. Prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni più bonus.

11.26 Spal a un passo da Vasco Regini

La squadra di Semplici rinforza la difesa: il giocatore arriverà dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto

11.11 Ufficiale, il Perugia ha preso Bizzarri dal Foggia

A 41 anni il portiere inizia una nuova avventura

11.00 Reggina, ceduto Navas al Verona

La Reggina comunica di aver ceduto Gaetano Navas all'Hellas Verona. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo. "La società ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata durante la propria permanenza a Reggio Calabria e gli augura le migliori soddisfazioni personali", si legge in una nota del club calabrese di Serie C (Girone C).

10.58 Reggina, dal Sud Tirol arriva il difensore Procopio

La Reggina ha ufficializzato il settimo colpo di mercato dell'era del presidente Luca Gallo: si tratta del 22enne Matteo Procopio. Il terzino arriva in prestito dal Sud Tirol fino al termine della stagione.

10.55 Eintracht, respinto l'assalto del Real per Jovic

L’Eintracht Francoforte ha resistito (fino a giugno?) ad un’offerta di 40 milioni del Real Madrid per il centravanti serbo Luka Jovic (21), capocannoniere della Bundesliga con 13 reti in 17 partite, seguito per la successione di Karim Benzema (31).

10.52 Roma, Monchi a Trigoria con Totti e Baldissoni

Il ds giallorosso ieri ha dichiarato chiuso il mercato giallorosso

10.48 Rivoluzione Napoli, largo ai giovani

La prossima estate si attende un cambio radicale del gruppo: Mertens, Hamsik e Callejon sono ultratrentenni. Ancelotti pronto a svecchiare la rosa

10.37 Samp, preso Sau in prestito dal Cagliari

Il club blucerchiato ha preso l'attaccante sardo. Diego Farias va all'Empoli: cinque milioni complessivi la valutazione (2,5 subito, altri 2,5 in caso di salvezza), si è parlato anche di Zajc (24) nell'operazione.

10.30 Roma: Di Francesco appeso al Milan

Ipotesi di esonero, Pallotta vorrebbe cambiare ma delega: «Decide Monchi». Riappare Paulo Sousa, il ds nega il divorzio. Ma domenica...

10.26 Fiorentina, visite mediche per il danese Rasmussen

Sono in corso all'istituto di medicina dello sport di 'Careggi' a Firenze le visite mediche del prossimo neo acquisto viola, il difensore danese Jacob Rasmussen. Il classe 1997, nativo di Odense, rimarrà a disposizione dell'Empoli, club da cui la Fiorentina lo ha prelevato, ma diventerà un giocatore di proprietà gigliata soltanto dal prossimo luglio.

10.24 Juve, proposto Cahill

Nelle ultime ore al club bianconero sarebbe stato offerto Gary Cahill, in uscita dal Chelsea

10.14 Boca Juniors: dal Benfica arriva in prestito Lisandro Lopez

È ufficiale: il calciatore argentino, dopo le esperienze italiane con Inter e Genoa, torna in patria agli Xeneizes, dove rimarrà fino al termine della stagione

9.58 Il Parma si è scatenato nelle ultime ore di mercato

Raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid per il talentuoso esterno offensivo Nicolas Schiappacasse (20), diciannovenne dalle indubbie qualità tecniche, mancano gli ultimi documenti, è corsa contro il tempo. E a sorpresa si sta avvicinando a Facundo Ferreyra (27). Per il centrocampo piace molto Hetemaj (32), che ha chiesto la cessione, ma il Chievo spera di resistere. Nelle prossime ore era previsto un incontro con l'entourage di Bruno Alves (37) per il rinnovo di contratto ma le tentazioni dei giorni scorsi con la Juve sono di nuovo attuali alla luce dell’infortunio di Chiellini. Tutto in evoluzione. Nel caso, il Parma andrebbe forte su Andrea Ranocchia (30) provando a convincere l’Inter.

9.55 Milan, tutto su Yannick Carrasco

Non arriverà un grande investimento ma solo un’occasione last minute, e questa potrebbe essere Yannick Carrasco a determinate condizioni

9.51 Lazio, Fosu-Mensah colpo last minute

Al Fulham non gioca, serve il sì dello United. L'esterno olandese è legato ai Red Devils fino al 2020, si lavora al prestito

9.44 VIDEO Monchi: «Di Francesco non rischia»

9.42 Conte: "Non ho ancora ricevuto offerte dall'Italia"

L'ex ct della Nazionale ai microfoni di Sky Sport: "Volevo prendermi un anno di riposo, in attesa della nuova chiamata. Il campo mi manca. Nessuna offerta è arrivata dall'Italia"

9.36 Juventus, novità in mediana

Lì in mezzo Paratici ha già preso Aaron Ramsey, il cui acquisto dopo le visite mediche sostenute, deve solo essere annunciato. Nonostante l’arrivo del gallese resta però vivo il sogno di far tornare Paul Pogba, come De Ligt assistito da Raiola. La Juve sul francese lavora da tempo, precisamente dalla scorsa estate, e tornerà a insistere. Idem su Isco, sempre più in rotta con il Real, e su Tonali, che è uno dei giovani d'oro.

9.33 Roma, Luca Pellegrini va al Cagliari in prestito secco

Niente clausole, niente opzioni. Tornerà a Trigoria a luglio. Marcano, che numericamente farebbe posto all’eventuale difensore in arrivo, non ha ricevuto offerte che gli suggerissero di mollare la Roma e quindi dovrebbe rimanere. Può ancora partire Ante Coric, il giovane centrocampista croato che non gioca mai: per ora però ha avuto solo qualche sondaggio in Italia

9.30 Juve, emergenza in difesa: spunta Bruno Alves dal Parma

L’infortunio di Chiellini muove le pedine. La Juve si butta su Bruno Alves (37 anni), difensore portoghese del Parma, per far fronte all’emergenza in difesa. Dovrà dare l’assalto alla Champions iniziando a eliminare negli ottavi l’Atletico Madrid e l’arrivo di Caceres dalla Lazio potrebbe non bastare più

9.25 Ufficiale, Giovinco ceduto all'Al-Hilal

Dopo quattro stagioni in canada al Toronto FC, l'attaccante va a giocare in Arabia Saudita.

9.20 Roma, ufficiale l’ingaggio di Felipe Estrella Galeazzi

Attaccante 2001 del Ferroviaria di San Paolo: sarà aggregato alla Primavera di Alberto De Rossi.

9.16 Il tabellone del calciomercato



9.12 Roma, salta Vida: stretta per Guedes

Non c’è l’intesa con il croato. Il ’99 del Santos per giugno

9.10 Genoa, ufficiale: Spinelli in prestito all'Argentinos Juniors

L'attaccante ha giocato nel Crotone nella prima parte di stagione