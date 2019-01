Inter, Perisic e Miranda gli strani rinforzi

ROMA - ll gong del mercato è in scaletta alle 20 di oggi, quando l'Inter starà affacciandosi sul prato di San Siro per il riscaldamento. Finora la montagna delle possibili partenze ha partorito un topolino, ovvero l'ammissione di certe volontà di lasciare la squadra nerazzurra senza che si arrivasse al dunque. La partita odierna contro la Lazio segna una bella linea di demarcazione, dal momento che Perisic e Miranda sono stati regolarmente convocati. Da qui a vederli in campo, passa sempre qualche interrogativo: soprattutto sul croato, che dovrebbe cominciare in panchina. «Già oggi Perisic era molto diverso da ieri», ha fatto sapere Spalletti dopo l'allenamento di vigilia. Lo stallo di questi giorni viaggiava su verità consolidate, il Marotta-pensiero – espresso a Radio Rai Sport, nella trasmissione di Emilio Mancuso, dall'amministratore delegato interista – non ha spostato nulla dalle indicazioni emerse durante la fine del mercato invernale. «Abbiamo ascoltato il desiderio di Perisic, ma bisogna sempre tenere conto di eventuali società interessate e del valore patrimoniale dell'investimento fatto a suo tempo dall'Inter».

