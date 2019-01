Calciomercato Spal, ufficiale: preso Fulignati

FERRARA - Continua il restyling del reparto portieri della Spal. La società biancazzurra rende noto l'arrivo dell'estremo difensore Andrea Fulignati, in prestito dall'Ascoli, con questa nota: "S.P.A.L. srl comunicata di aver acquisito dall’Ascoli Calcio 1898, squadra del Campionato di Serie B, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 le prestazioni sportive del portiere Andrea Fulignati. Nato ad Empoli il 31 ottobre 1994, Fulignati ha iniziato nelle giovanili della squadra toscana per poi passare al Palermo, dopo esordio in Serie D alla Sestese. Inoltre, ha vestito le casacche di Trapani e Cesena. Benvenuto Andrea".