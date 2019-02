FROSINONE - Rai Vloet e il Frosinone, cronaca di un amore mai sbocciato: il trequartista olandese classe '95, arrivato quest'estate dal Chiasso e che aveva vestito in passato la maglia del PSV Eindhoven, non si è ambientato in Ciociaria: per lui sole 5 presenze e la miseria di 118'. Da qui, la decisione di risolvere consensualmente il contratto con il club di Maurizio Stirpe.

