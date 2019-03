Lazio: Monchi tornerà all'assalto di Luis Alberto?

ROMA - Siviglia e Luis Alberto, un tormentone. Risale alla scorsa estate e chissà se matureranno nuove puntate nei prossimi mesi. Il numero 10 della Lazio in Andalusia mantiene casa, famiglia, affetti. E anche un sogno grande così: affermarsi, prima o poi, al Ramon Sanchez Pizjuan. Cresciuto nel vivaio, ceduto a vent’anni, nel 2012, in prestito al Barcellona B. E poi a titolo definitivo, nella stagione successiva, al Liverpool. Ecco perché ci teneva a far bella figura in Europa League, così tanto da accelerare il recupero dopo l’infortunio muscolare riportato a Frosinone che lo aveva costretto a saltare la partita con l’Empoli. Voleva esserci e la ricaduta, nei sedicesimi d’andata dell’Olimpico (14 febbraio), lo ha costretto ad un altro stop. Anche la corte del Siviglia nei suoi confronti non è mai evaporata. L’estate scorsa il club andaluso provò a bussare a Formello trovando la porta sbarrata da Lotito. No alla proposta di 30 milioni per il suo cartellino. La Liga, rispetto alla Serie A, chiudeva le liste dei trasferimenti alla fine di agosto e la Lazio, con il mercato in entrata già chiuso, neppure avrebbe avuto la possibilità (volendo) di rimpiazzarlo. Era stato confermato Milinkovic. La dirigenza biancoceleste peraltro non voleva affatto cederlo e l’ipotesi, in chiave futura, andrà verificata. Nel senso che Luis Alberto e la Lazio decideranno in sintonia e in base alle proposte. Non è mai semplice pareggiare le richieste di Lotito, che valuta il cartellino dello spagnolo più dei 30 milioni proposti l’estate scorsa.

NEL 2016 - Il retroscena è un altro e forse bisognerà decifrarne i possibili sviluppi nelle prossime settimane. Luis Alberto piaceva e piace moltissimo a Monchi, appena tornato a lavorare in Spagna. L’ex direttore sportivo della Roma aveva provato a prendere il numero 10 della Lazio nell’estate 2016, lo voleva fortemente a Siviglia, aprì una trattativa estenuante con il Liverpool.

