Champions League, Premium 'oscura' ai tifosi gli ottavi di Juventus e Napoli 

MILANO - Cresce l'irritazione dei tifosi di Napoli e Juventus dopo la scelta di Mediaset Premium di non trasmettere in chiaro alcuna delle partite delle due squadre italiane negli ottavi di Champions League, a differenza di quanto fatto finora per i gironi eliminatori, quando almeno una delle italiane era esclusa dal sistema 'pay'. Napoli, è febbre Real: centinaia di tifosi in fila per i biglietti Una decisione commercialmente legittima, considerato l'investimento fatto dal Gruppo per assicurarsi l'esclusiva della competizione per questa stagione e quella successiva, ma che inevitabilmente crea malcontento soprattutto tra i sostenitori napoletani che da dicembre aspettano le storiche sfide col Real Madrid. Un doppio appuntamento che ha già scatenato la fantasia e la passione di una città intera, con i biglietti andati a ruba e con la gente in fila di notte: chi non è riuscito ad accaparrarsene uno potrà guardarla in tv ma solo se abbonato a Premium (il 15 febbraio la prima al 'Bernabeu' e il 7 marzo il ritorno). Champions League, Real Madrid-Napoli: in Spagna se la ridono Stesso discorso per Porto-Juventus (il 22 febbraio andata a in Portogallo e 14 marzo il secondo round allo Stadium). Tutte le partite saranno poi visibili anche in live streaming su tutti i dispositivi abilitati tramite i servizi Premium Play e Premium Online.

