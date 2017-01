Napoli-Real, esodo: 10 mila a Madrid! Poi San Paolo record 

Oltre i 3.917 tagliandi ospiti, polverizzati in un'ora, migliaia di tifosi napoletani si sono assicurati un posto in altri settori per l'andata di Champions League

NAPOLI - Tutto esaurito: al San Paolo e anche al Bernabeu. Mezza Napoli in casa e una carovana lunghissima in trasferta, a Madrid. La febbre Real è ai massimi livelli: il club azzurro ha dichiarato il sold-out e ciò significa che, calcolando i 4mila posti del settore Ospiti, sono stati venduti 56mila biglietti. Un pienone da paura e il record d'incassi già annunciato. Anche per il primo atto del Bernabeu, in agenda il 15 febbraio, andrà in scena un esodo azzurro di massa: al di là dei 3.917 tagliandi del settore Ospiti, polverizzati in un'ora, sono migliaia i tifosi del Napoli che si sono assicurati un posto in altri settori dello stadio. Palchi vip compresi: si parla addirittura di 10mila tifosi.

