Champions League, Real Madrid-Napoli: Zidane recupera Marcelo e Carvajal

ROMA - Archiviata la parentesi calciomercato, i club europei si ritrovano uniti nell'attesa della Champions League. Tra due settimane il Napoli di Sarri volerà in Spagna dove, al Bernabeu, l'aspetta il Real Madrid. L'euforia nel capoluogo campano è esplosa subito dopo i sorteggi, quando i tifosi hanno saputo che al San Paolo sarebbero arrivati Cristiano Ronaldo e compagni. Timore sì, ma tanta euforia nel sapere che allo scontro in terra spagnola sarebbero mancati ben 5 titolari del Real Madrid. A distanza di una settimana, però, le notizie che arrivano dall'infermeria delle merengues raccontano un'altra storia: Zidane, infatti, avrà a disposizione sia Marcelo che Carvajal. I due terzini, titolari dalla prossima settimana, torneranno ad allenarsi in gruppo. Ad allontanare Marcelo dal campo era stata un lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro rimediata lo scorso 21 gennaio. Stesso infortunio, ma al bicipite femorale destro, per Carvajal.

