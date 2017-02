Champions League, Real Madrid-Napoli: segui la giornata in diretta

1 di 3 Successiva

MADRID - Il grande giorno è finalmente arrivato. Il Napoli proverà la grande impresa al Bernabeu di Madrid, dove affronterà il Real nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Calcio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di Sarri è sbarcata nella capitale spagnola nel pomeriggio di martedì dopo aver ricevuto un caloroso saluto dai suoi sostenitori all’aeroporto di Capodichino.

Champions, ci siamo: il Napoli è arrivato a Madrid

Maradona sarà allo stadio e il tecnico si augura di incontrarlo prima della partita: «Per noi è benzina, spero abbia il tempo di parlare con i ragazzi».

PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-4-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Ronaldo. All. Zidane

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

11.08 SACCHI: «SARRI E' UN GENIO, LO CONSIGLIAI AL MILAN»

L'ex tecnico del Milan ha parlato a Marca della sfida di stasera al Bernabeu: «Sarri è in grande allenatore e due anni fa lo consigliai a Berlusconi per il Milan. Gli dissi: "Con lui puoi ripetere i successi di 25 anni fa senza svenarti". Non seguì il mio consiglio e qualche mese fa mi ha confessato di essersene pentito. Guardate come ha trasformato Mertens... E' un genio. Contro il Real Madrid il Napoli può farcela ma molto dipenderà da come i giocatori gestiranno l'ansia del grande palcoscenico. Il Napoli è meno forte ma può sopperire con una meggiore organizzazione».

10.46 - REAL-NAPOLI, DAVIDE CONTRO GOLIA ANCHE COME FATTURATI: ECCO TUTTI I NUMERI

Dagli introiti dei diritti tv al numero di spettatori presenti nei rispettivi stadi: ecco le differenze di numeri fra i due club

10.21 - C'E' ANCHE LA VOCE DI MARADONA FRA I 10MILA NAPOLETANI

Il Pibe de Oro pronto ad incontrare la squadra prima della partita contro il Real Madrid

10.00 VIDEO - LA COMPAGNA DI MILIK FRA I TIFOSI

La fidanzata dell'attaccante polacco ha pubblicato su Instagram un video che ritrae i tifosi del Napoli scatenati nel centro di Madrid

9.20 REAL MADRID-NAPOLI NON SARA' TRASMESSA IN CHIARO

La sfida del Bernabeu sarà visibile solo agli abbonati Mediaset Premium. Ecco come seguirla

8.58 TUTTI I NUMERI DELLA PARTITA

Il Real Madrid approda alla fase a eliminazione diretta di Champions League per la ventesima stagione di fila: è un record per questa competizione. Inoltre il Real dal 2010/11 ha vinto 33 delle ultime 39 partite disputate in Champions al Bernabeu (con 4 pareggi e 2 sole sconfitte). Le merengues hanno sempre segnato nelle ultime 33 gare in casa (anche questo è un record assoluto per la competizione). Il Napoli invece è imbattuto in trasferta in questa edizione di Champions (2 vittorie e un pareggio). L'unico ko in casa al San Paolo è arrivato per mano del Besiktas. Solo una volta il Napoli non ha subito gol in 10 trasferte di Champions: nel 2011 contro il Villarreal. Qui trovate tutte le altre statistiche della gara

8.40 PAOLO SORRENTINO: «STA SALENDO LA TENSIONE»

Il premio Oscar con "La Grande Bellezza" e regista dell'acclamato "The Young Pope" è a Madrid al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis per seguire il suo Napoli nella difficile trasferta di Madrid contro il Real. Il regista ha parlato ai microfoni di Premium Sport del suo stato d'animo a poche ore dalla gara più attesa: «Devo confessare che sta salendo una certa eccitazione nell'aria. Quando il Napoli scenderà in campo sarà un momento storico, speriamo che la partita sia bella. Consigli? Non me do, il calcio è una cosa e il cinema un'altra. Il mio primo film è stato un film sul calcio, ispirato a Di Bartolomei. Ora sarebbe bello farne un altro. Sarri ha detto che avrebbe preferito un Pallone d'Oro in squadra ad un Premio Oscar in tribuna? Ha ragione, un premio Oscar è un peso morto, un Pallone d'Oro sarebbe stato molto meglio»

8.32 CAVANI: «PER IL NAPOLI DESIDERO IL MEGLIO»

Il bomber, in gol nel poker del Psg al Barça: «Il Napoli ha nel suo DNA il fatto di giocare con il cuore, come abbiamo fatto noi contro i blaugrana. È importante giocare con la qualità ma conta di più il cuore. Spero che al Napoli vada bene, desidero il meglio per loro. Mando un grosso abbraccio ai napoletani e dico a loro di godersi questa partita perché si meritano di giocare un match di grandissimo livello come sarà quello con il Real».

Napoli, De Laurentiis, Insigne e Sorrentino in sala stampa al Bernabeu

8.15 DE LAURENTIIS: «SARRI IN TUTA? NON È UN DAMERINO»

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Premium Sport a poche ore dalla super sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. «Con Maradona ho già parlato, siamo d'accordo su tutto: diventerà presto l'ambasciatore del Napoli all'estero. Quindi domani avrà tutto l'interesse a trasmettere ai nostri giocatori quella carica necessaria per fare una grande gara. E' bellissimo vedere il Napoli passare dagli anni della C agli ottavi di Champions al Bernabeu. Come club abbiamo tirato fuori Higuain, Cavani, Lavezzi, Callejon, Insigne e Mertens e di questo siamo onorati. Sarri? Lo ringrazio perché sa indossare benissimo la sua tuta, lui non è un damerino come tanti altri allenatori ma è uno vero. E questo suo modo di vestire mi aiuta anche con gli sponsor...», ha concluso il numero uno del Napoli.