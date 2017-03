Champions League, Napoli-Real Madrid: segui la vigilia in diretta

NAPOLI - Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Domani sera (ore 20.45) va in scena una Sfida Galattica: il Napoli ospita il Real Madrid per cercare di staccare il pass per i quarti di finale. Un sogno che può diventare realtà perché 56mila persone, pronte a spingere gli azzurri, ci credono: serve un 2-0 grazie al gol in trasferta di Insigne.

AGGIORNA LA DIRETTA

20.00 - NAPOLI, REINA: «UN REGALO PER LA CITTA'»

Il portiere spagnolo ha parlato ai microfoni di Deportes Cuatro: "C'è grande entusiasmo e tanta attesa per una partita che qui aspettano da trent'anni. E' un regalo per la città di Napoli. Rimonta? Il Real è favorito, ma il San Paolo sarà pieno e ci sarà un'atmosfera infuocata: nel calcio si gioca undici contro undici e noi dobbiamo giocare come sappiamo. Sergio Ramos? Non è pericoloso solo al 90', la sua forza è la determinazione che mostra in campo".

19.30 - REAL MADRID, FINITA LA RIFINITURA

Sotto una fitta pioggia la squadra di Zidane ha svolto una leggera rifinitura al San Paolo. Primo contatto con quello che domani sera sarà un vero e proprio catino infernale.

19.15 - REAL MADRID, CARVAJAL: «REINA MI HA DETTO CHE SOFFRIREMO MOLTO»

Prima della rifinitura al San Paolo ha parlato il difensore spagnolo: «Reina è un mio grande amico: abbiamo scherzato sulla partita, mi ha detto che qui soffriremo molto. A noi piace giocare in ambienti così caldi, ma a calcio si gioca undici contro undici. Il Napoli? Dovremo stare attenti a non lasciare troppi spazi, loro sono molto veloci".

18.55 - NAPOLI, CITTADINANZA ONORARIA A MARADONA

18.40 - Zidane: «Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno. San Paolo? Bello giocare in uno stadio così».

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Real Madrid

18.30 - Quiz Napoli-Real: quante ne sapete?

18.15 - L'idrante "pazzo" a Castelvolturno (FOTO)

18.00 - Il Real Madrid è arrivato al San Paolo per la rifinitura: a breve la conferenza stampa di Zidane.

17.05 - NAPOLI-REAL MADRID: IL PRIMO CAMPO DI BATTAGLIA E' SOCIAL (FOTO)

16.45 - SARRI, CAFFE' E SIGARETTA: LE MOSSE PER BATTERE IL REAL (FOTO)

16.30 - FOTO NAPOLI-REAL MADRID: QUANDO EL "BUITRE" GELO' IL SAN PAOLO

16.00 - NAPOLI-REAL MADRID, PREMIUM "SCHIERA" CARECA

L'ex attaccante del Napoli sarà inviato al San Paolo dall'emittente televisiva per spingere la rimonta degli azzurri

15.50 - NAPOLI-REAL MADRID, LA VIGILIA È SOCIAL: ANSIA E CARICA TRA I TIFOSI (FOTO)

Domani sera al San Paolo andrà in scena una sfida Galattica e il web è gia scatenato...

15.32 - VIDEO - SERVE UN NAPOLI PIU' ATLÈTICO CHE BARCELLONA

Il punto del direttore Ivan Zazzaroni sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale tra la squadra di Sarri e il Real Madrid

15.20 - IL 3-1 ALL'ANDATA DI CHAMPIONS PORTA MALE AL REAL MADRID

Con in formato attuale della Champions League (gol doppio in trasferta), il Real Madrid 4 volte su 6 è stato eliminato dopo aver vinto 3-1 al Santiago Bernabeu all'andata. Nel 1971 il Madrid fu eliminato dal Psv, nel 1978 dal Grasshopper, nel 1982 dal Kaiserslautern. Nello stesso anno passò con l’Ujpest Dosza, nel 1993 di nuovo fuori col Psg e 10 anni dopo avanti col Manchester United.

15.00 - LE FOTO DI SARRI E HAMSIK IN CONFERENZA STAMPA

Il tecnico e il capitano degli azzurri presentano la sfida di Champions League contro la squadra di Zidane in programma domani al San Paolo

14.35 - NAPOLI, SARRI: «FAREMO GIRARE I COGL... AL REAL MADRID»

L'allenatore toscano: «L'aspetto più importante è quello della fase difensiva, cercare applicazione, sacrificio e attenzione»

14.25 - HAMSIK: «L'URLO CHAMPIONS SI SENTIRA' FINO A TORINO»

Il capitano: «Saremo concentratissimi e daremo il massimo, non vedo l'ora di giocare. Queste partite in casa non le sbagliamo quasi mai»

Napoli-Real Madrid, ecco la probabile formazione di Sarri

14.00 - NAPOLI-REAL MADRID, TORNA LA BBC! (VIDEO)

Al San Paolo ci sarà il tridente Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo

13.47 - NAPOLI-REAL MADRID, I TIFOSI SPAGNOLI: «VOGLIAMO LA DODICESIMA»

Sul web i sostenitori delle Merengues guardano già oltre gli ottavi di finale contro i ragazzi di Sarri e pensano in grande

13.30 - IL REAL È ARRIVATO A PALAZZO CARACCIOLO, FISCHI PER I BLANCOS

Il Real Madrid è appena giunto a palazzo Caracciolo, l'albergo che ospiterà la squadra spagnola in vista della partita di Champions League di domani contro il Napoli. I pullman della squadra sono scortati da mezzi della Polizia. All'esterno, ad attendere, una folla di curiosi che, appena passato l'autobus, ha intonato cori contro la squadra madrilena con fischi e urla. Un pizzaiolo del quartiere è arrivato con una pizza margherita dedicata a Cristiano Ronaldo con la scritta Cr 7, mentre è spuntata anche una bandiera della Spagna, da parte di alcuni tifosi spagnoli. All'esterno dell'albergo, su un piccolo camion, è stato affisso un cartellone con la scritta: "Dalla Spagna con furore vi accogliamo con amore".

Napoli-Real Madrid, la vigilia è social: ansia e carica tra i tifosi

13.00 - NAPOLI-REAL MADRID, ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE DI SARRI

Il tecnico toscano si affida al 4-3-3: Rog e Jorginho favoriti rispettivamente su Zielinski e Diawara. In attacco il trio composto da Callejon, Mertens e Insigne

12.35 - IN CENTINAIA ATTENDONO IL REAL DAVANTI A PALAZZO CARACCIOLO

Centinaia di tifosi e curiosi stanno attendendo l'arrivo del Real Madrid davanti a Palazzo Caracciolo in via Carbonara a Napoli tra decine di agenti di Polizia municipale e poliziotti. L'area di accesso all'albergo è transennata e già si registrano i primi rallentamenti nel traffico veicolare. In tanti, tra cui molte ragazze, sono pronti con i telefonini per immortalare l'arrivo dei blancos. L'anticipo della festa registra anche la presenza di numerose troupe televisive. L'arrivo del Real Madrid è atteso alle 12,40 all'aeroporto di Capodichino.

12.20 - NAPOLI-REAL MADRID, ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE DI SARRI (FOTO)

Il tecnico toscano si affida al 4-3-3: Rog e Jorginho favoriti rispettivamente su Zielinski e Diawara. In attacco il trio composto da Callejon, Mertens e Insigne

12.00 - NAPOLI-REAL, LA VIGILIA È SOCIAL: ANSIA E CARICA TRA I TIFOSI (FOTO)

Domani sera al San Paolo andrà in scena una sfida Galattica e il web è gia scatenato...

11.40 - IL PIANO DI ZIDANE: COL NAPOLI AL TOP GRAZIE AL TURNOVER

Differenti le strategie dei due tecnici. L'allenatore del Real nelle ultime due sfide è ricorso a una massiccia rotazione: solo Keylor Navas e Sergio Ramos impiegati per 180 minuti

11.25 - OKAKA: «GABBIADINI? SE CONTINUA COSI' VA AL REAL MADRID»

L'attaccante del Watford si congratula con l'ex compagno ai tempi della Sampdoria, che sta stupendo tutti in Inghilterra con 6 gol nelle ultime 4 partite

11.10 - REAL MADRID, ECCO I CONVOCATI: C'È DANILO, OUT VARANE

Il Real Madrid comunica la lista dei convocati tramite Twitter. Zidane ritrova, come previsto Bale (assente nella sfida dell'andata). Non figura Varane, mentre Danilo c'è.

11.00 - NAPOLI-REAL MADRID, IL TIFO DI CANTONE: «SPERO CHE CE LA FACCIAMO»

Niente gare d'appalto e documenti sulla trasparenza da esaminare. Almeno domani sera. Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, l'Autorità anti corruzione, tifoso del Napoli, annuncia la sua presenza allo stadio San Paolo in vista del match di Champions con il Real Madrid. «Domani sera - dice, interpellato dai giornalisti a margine di un seminario sui contratti pubblici in corso a Pompei (Napoli) - sarò lì e spero che ce la facciamo».

10.45 - NAPOLI-REAL MADRID, DE MAGISTRIS CI CREDE: «CON LA GIUSTA MENTALITA' SI PUO'»

Il sindaco di Napoli: «Il San Paolo aiuterà la squadra. Ovviamente, servirà anche molta fortuna»

10.25 - NIENTE RITIRO: SARRI LASCIA TUTTI A CASA

I giocatori del Napoli vivranno la vigilia più lunga della stagione a casa. In famiglia. Sarri ha deciso: stasera, a un soffio appena dalla partita di Champions con il Real, la squadra non trascorrerà la notte in ritiro. Il programma è già stilato: appuntamento a colazione in sede e giù con la rifinitura. Mentre come sempre non è mica fatta la formazione: la tentazione forte è confermare la squadra che ha battuto la Roma sabato, ma a centrocampo i dubbi non mancano. Su tutti, il ballottaggio tra Zielinski e Rog. Il giocatore del momento.

10.15 - NAPOLI, IL VOLO DEL REAL MADRID ARRIVA ALLE 13.05 A CAPODICHINO

Il Real Madrid arriverà a Napoli alle 13.05 su un volo Iberia proveniente dalla capitale spagnola. La squadra spagnola si trasferirà a bordo di un bus a Palazzo Caracciolo, l'hotel in via Carbonara che ospiterà Ronaldo e compagni fino a domani sera. La zona di via Carbonara è presidiata sin da ieri dalle forze dell'ordine, incaricate di vigilare sulla tranquillità della squadra iberica.

Febbre Champions in Spagna: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Oggi la stampa spagnola ricorda la trasferta napoletana di Coppa Campioni del 1987, quando i tifosi tennero svegli con cori e baccano Butragueno e compagni fino a tarda notte nella vigili della sfida contro il Napoli di Maradona al San Paolo. Anche per questo l'area dell'hotel è isolata. Il Real, che arriva con i suoi chef al seguito, si allontanerà dall'albergo solo per l'allenamento di rifinitura previsto alle 19 di stasera al San Paolo, dopo la conferenza stampa di Zidane. Il Napoli, invece, si allenerà oggi a Castel Volturno per preparare la supersfida. L'attesa in città è altissima e domani ci sarà il tutto esaurito al San Paolo, i cui cancelli apriranno alle 15: allo stadio sono attesi circa 56.000 spettatori, compresi i 2800 tifosi blancos che saranno nel settore ospiti.



10.00 - FEBBRE CHAMPIONS IN SPAGNA: LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI

I giornali spagnoli presentano così la super sfida tra Napoli e Real Madrid, in programma domani sera al San Paolo

9.50 - SARA' MARADONA IL GRANDE ASSENTE

Un fiume di gente, tante personalità e un grande assente: Diego Armando Maradona. Diego, domani, non sarà al San Paolo per il ritorno degli ottavi di Champions con il Real: questa volta la vedrà in televisione. Via satellite. Direttamente da Buenos Aires, dove in questo momento è di stanza dopo l'apparizione al Carnevale di Rio. A conti fatti, l'unico Maradona presente allo stadio sarà Diego junior, suo figlio, mentre il Pibe dovrà fare il tifo da lontano: il revival con il Real ventinove anni dopo la partita giocata nel 1987 in Coppa dei Campioni al San Paolo non potrà essere celebrato. E domani, nell'immediata vigilia della partita, a fare il discorso ai giocatori ci penserà soltanto a Sarri: al Bernabeu, prima di sistemarsi in tribuna al fianco di De Laurentiis e Florentino Perez, Maradona fu infatti protagonista di un breve incontro con la squadra pochi minuti prima di scendere in campo, immortalato anche dal club azzurro a mezzo social. Se Diego fosse sbarcato al San Paolo, tra l'altro, avrebbe anche avuto modo di riabbracciare un vecchio compagno di mille trionfi: Antonio Careca, suo gemello d'attacco che domani svolgerà la funzione di inviato Champions di Premium Sport.

9.25 - NAPOLI-REAL MADRID: ECCO DOVE VEDERLA IN TV

Si avvicina la super sfida del San Paolo: agli azzurri serve l'impresa, lo stadio verso il tutto esaurito ma per chi non potrà vederla dal vivo ecco come fare per guardare il match in tv

9.15 - MERTENS, MEDIA GOL DA RE: ORA VAI MEGLIO DI CRISTIANO

Dries a segno ogni 101’, il fenomeno Real ogni 111’

9.00 - IL RECORD

Non ci sarà il pienone di presenze al San Paolo, non saranno di certo gli 85mila di Napoli-Real del 30 settembre 1987, e nemmeno i 60.074 di Napoli-Bayern Monaco del 18 ottobre 2011. Ma si arriverà in tutti i casi ad un'affluenza di circa 56mila: fra i 54mila biglietti venduti (in un amen), qualche migliaio di omaggi ed altrettanti tifosi spagnoli al seguito. Un migliaio appena sui circa tremila disponibili. Ma, tant'è: sessantamila o cinquantaseimila, il colpo d'occhio sarà sempre e sicuramente straordinario. A tutto ciò va ad aggiungersi il dato dell'incasso, altrettanto stupefacente. Abbagliante il dato del botteghino con i 4 milioni e 400mila euro incassati, a fronte di prezzi non proprio abbordabili (ma adeguati al Gran Galà). Non s'era mai arrivati a tanto, anzi, è stato superato di gran lunga il primato d'incasso di ogni tempo relativo alle competizioni europee (i 3.153.376 di Napoli-Chelsea del 21 febbraio 2012). La società azzurra ha peraltro annunciato ieri che, per evitare accalcamenti, i cancelli d'ingresso allo stadio saranno aperti sin dalle 15. Raccomandando inoltre il rispetto delle norme Uefa (regolamento d'uso dello stadio), onde evitare rischi di successive squalifiche.

Ecco dove il Real Madrid alloggerà a Napoli

8.45 - IL REAL MADRID A NAPOLI CON L'INTERA ARTIGLIERIA

Nessun problema per Cristiano Ronaldo, che dopo aver saltato la trasferta di Eibar, ha completato l'ultima sessione di allenamento prima della partenza per l'Italia. Tornano a disposizione anche Morata e Bale, assenti nell'impegno di Liga di sabato per squalifica.

8.15 - NAPOLI-REAL MADRID A CAKIR: LO STESSO ARBITRO DEL KO DI BILBAO

Al San Paolo arriva il fischietto turco che diresse il ritorno dei preliminari di Champions del 2014 contro l'Athletic e la finale del 2015 tra Juve e Barcellona

8.00 - REAL MADRID, MISURE DI SICUREZZA ESTREME A NAPOLI

A partire dalla mezzanotte del 6 marzo, il giorno dell'arrivo della squadra spagnola, saranno adottate misure di sicurezza: divieto di parcheggio nella zona e divieto d'accesso al pubblico

