Zidane: «Real Madrid avvantaggiato? No, abbiamo il 50% di chance di qualificazione»

NAPOLI - «Sarri dice che il Napoli ha il 3% di possibilità di qualificazione? Non sono d'accordo, siamo 50 a 50». Così il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane risponde all'allenatore del Napoli. L'ex stella della Juventus, oggi alla guida delle merengues, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della sfida stellare di Champions in programma martedì al San Paolo: Quiz Napoli-Real Madrid: quante ne sapete? «Giocheremo sotto pressione ma siamo abituati ormai a questo tipo di partite. Il Real Madrid scende in campo sapendo che ha sempre tutto da perdere. Il Napoli? Sappiamo tutto della partita che ci aspetterà domani. Ronaldo? Sta bene ma non vi dico se domani scenderà in campo la BBC lì in avanti. Del San Paolo conservo ottimi ricordi, i tifosi sono caldi e sono convinto che sarà un grande match. Tra l'altro in questo stadio una volta ho anche segnato...», ha concluso Zidane.

FOTO, A NAPOLI ECCO LA PIZZA CR7

«AL SAN PAOLO MAI PARTITE SEMPLICI» - Festa a Napoli per il Real Madrid. E spunta la pizza CR7 «Cos'è il San Paolo? Come giocatore ci ho giocato tante volte e non sono mai state partite facili visto che l'ambiente è molto caldo e i tifosi incitano moltissimo la squadra. Ripeto, sono certo che sarà una sfida molto affascinante», ha poi ribadito Zidane in conferenza stampa. «Il Napoli proverà a segnare subito all'inizio della partita per provare a riaprire il discorso qualificazione ma non mi fido di loro, perché sono una grande squadra e possono farti male in ogni momento. Dovremo stare attenti», ha poi detto il tecnico del Real Madrid.

FOTO QUIZ, NAPOLI-REAL: QUANTE NE SAPETE?