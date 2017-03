Juventus, i tifosi del Porto: «Rimontiamo come il Barcellona»

In vista della sfida di Champions League contro i campioni d’Italia allo Stadium, i portoghesi si scaldano: «Ce la possiamo fare!»

TORINO - A poche ore dalla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi del Porto ancora credono ad un passaggio del turno contro la Juventus (dopo il 2-0 rifilato a Oporto dalla squadra di Allegri).

Il Porto allo Juventus Stadium: Espirito Santo cerca l'impresa

«Oggi è il giorno di rendere l'impossibile possibile, bisogna mostrare al mondo le nostre capacità e qualità, seguendo l'esempio del Barcellona» è il commento che dà più carica ai Dragoni, mentre altri, sempre fiduciosi si trasformano in allenatori e gridano: «Ci vuole un undici offensivo, il 4-3-3 è il modulo giusto» oppure semplicemente credono alla rimonta: «Ce la possiamo fare», «Oggi faremo una goleada». Tra i commenti, però, c'è anche chi già pensa ad un'eliminazione ed ad una pesante disfatta: «Dobbiamo concentrarci sul campionato (il Porto è secondo ad un punto dal Benfica capolista) ed evitare di prendere 5-0». Manca poco per scoprire come andrà.

Juve-Porto: ecco dove vederla in tv o in streaming

JUVE-PORTO: SEGUI LA DIRETTA