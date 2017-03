Juventus, Alex Sandro: «Champions? Il sorteggio non ci spaventa»

ROMA - «Siamo pronti a giocare contro qualunque delle grandi d'Europa, non abbiamo paura di niente e nessuno». Non teme il sorteggio l'esterno della Juventus Alex Sandro dopo che la squadra ha liquidato agli ottavi di Champions League la pratica Porto. «Real Madrid, Bayern e Barcellona sono grandissime squadra - ammette il bianconero - ma se dovessimo affrontarle giocheremo con la massima concentrazione». Le parole del laterale brasiliano arrivano con la Juventus in campo, a Vinovo, in una amichevole contro l'Alpignano. All'orizzonte la trasferta di campionato contro la Sampdoria. Alex Sandro trova comunque il tempo di rivolgere un pensiero al Porto, la sua ex squadra: «Sono orgoglioso di aver vestito quella maglia per tanti anni, abbiamo vinto ma abbiamo faticato molto per avere la meglio».

