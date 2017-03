Monaco, Raggi: «Datemi il Leicester, voglio vendicare Ranieri»

ROMA - Andrea Raggi ha trovato il suo Eldorado al Monaco. Il difensore italiano, dopo anni in Serie A con squadre di media classifica come Bologna, Sampdoria e Palermo, nel 2012 si è trasferito nel Principato e adesso sta iniziando a raccoglierne i frutti. Il centrale azzurro ha sempre pronta una maglia da titolare e anche nella sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League contro il Manchester City è partito dal primo minuto. L'allenatore del Monaco Jardim ha piena fiducia in nel difensore che adesso attende l'esito dei sorteggi, anche se l'avversario che Raggi vorrebbe incontrare ai quarti è uno solo: La Juventus, il Monaco e il Leicester: tutta l'ironia sui sorteggi di Champions «Vorrei giocare contro il Leicester. - ha detto Raggi a Radio Kiss Kiss - Sarebbe una grande partita e inoltre avrei l'occasione per vendicare Claudio Ranieri che ieri mi ha mandato un messaggio di congratulazioni».

LA FESTA NELLO SPOGLIATOIO DEL MONACO

CHE VITTORIA CON IL CITY! - «La vittoria contro il Manchester City è stata un'impresa. Contro gli inglesi dovevamo vincere e vincere bene. Abbiamo meritato la vittoria, a meggior ragione se pensiamo che in campo non avevamo Glik e Falcao. - ha continuato Raggi - Agüero? Tra andata e ritorno gliel’ho fatta vedere poche volte la palla. Il Napoli? Sono convinto che gli azzurri siano una grande squadra, gioca benissimo e farà molto molto bene nei prossimi anni. Me ne accorsi già quest'estate quando giocammo un'amichevole al San Paolo».

MBAPPE', FORTISSIMO - «Il Monaco ha grandi osservatori, ha una squadra di giovani molto talentuosi, tra cui Fabinho e Bakayoko. Un giocatore che consiglierei a tutti? Kylian Mbappè. E' giovanissimo, ma è un fenomeno e avrà una grande carriera. I nostri centrocampisti di quest'anno sono esplosi e sono al top della forma».