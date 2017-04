Checco Zalone, Quo Vado a Juventus-Barcellona e intanto vede Sinisa e Conte

TORINO - Una visita di cortesia in terra granata, prima di trasformarsi, in una sera, in "tifoso" della Juventus. Checco Zalone è del Bari, si sa, ma sarà domani sera allo Stadium, ospite di Gianluca Zambrotta, doppio ex di Juve e Barça. Oggi, però, il comico barese ha bussato alla porta della Sisport, centro tecnico del Torino, ha incontrato Mihajlovic, si è fatto fotografare con mezza squadra e poi ha incontrato Antonio Conte, pugliese (ma salentino) come lui. Dopo il pranzo con Miha, infatti, i tre sono andati nel locale del fratello del manager del Chelsea, in città dopo la vittoria di Bournemouth. Battute e risate per cominciare al meglio una settimana che, Juve a parte, porterà il Toro ad ospitare sabato alle 15 un Crotone affamato di punti salvezza e il Chelsea, nel giorno di Pasqua (ore 17), a far visita al Manchester United di Mourinho all'Old Trafford.

checco Un post condiviso da mirkovaldifiori (@mirkovaldifiori) in data: 10 Apr 2017 alle ore 04:02 PDT