Champions, Juventus-Barcellona: è un Luis Enrique all'italiana

TORINO - «Il Barcellona non specula, ha la sua filosofia di gioco e attaccherà dal primo minuto». Luis Enrique è stato chiaro alla vigilia della sfida allo Stadium contro la Juventus (ore 20.45), primo round dei quarti di finale di Champions League. Eppure, al di là delle dichiarazioni alla stampa, nella rifinitura l’ex tecnico della Roma ha usato metodi all’italiana e ha optato per la classica pretattica. Champions League, Barcellona: prove di tiki-taka in casa Juventus Una strategia che avrà sicuramente avuto modo di studiare ai tempi della Serie A e così, nell’ultimo allenamento prima del match, non ha provato lo schieramento da utilizzare di fronte ai campioni d’Italia. Avanti con il 3-4-3 dell’ultimo periodo o ritorno al 4-3-3? Nessun indizio, così come non ha lasciato trapelare nulla sul sostituto dello squalificato Busquets a centrocampo (anche se gli indizi portano a Mascherano che verrebbe così spostato dalla linea difensiva). Tutti segni, comunque, che questa Juventus fa paura anche ai giganti 'blaugrana'.

