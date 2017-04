Juventus-Barcellona, il misterioso post di Maxi Lopez. C'è Icardi nel mirino?

TORINO - Ci sono tante storie che girano attorno a questo Juventus-Barcellona, che stasera (ore 20.45) accenderà lo Stadium. Icardi, l'allenamento è con l'orecchino di diamanti Una di queste riguarda Maxi Lopez, che in ‘blaugrana’ iniziò la sua carriera europea dopo aver lasciato il River Plate e nell’andata dei quarti di finale di Champions League ha più di un motivo per essere dalla parte dei suoi vecchi compagni. Da attaccante del Torino è inevitabile per lui sentire aria di derby e sperare che il suo amico Messi faccia uno ‘sgarbo’ ai rivali juventini. E poi c’è il caso Icardi, un tempo suo grande amico - prima che diventasse poi marito della sua ex moglie Wanda Nara - e fuori dal giro dell’Argentina dove il veto - secondo continue indiscrezioni – sarebbe stato messo proprio dalla ‘Pulce’ del Barcellona. Niente Argentina? Icardi si consola con il calcio-tennis E Maxi Lopez del resto, ha fatto di tutto per non nascondere da che parte si schiererà questa sera e sul suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae a Iniesta e ai suoi connazionali Mascherano e Messi che è andato a trovare nel ritiro del Barcellona a Torino. A corredo il commento «Guardala su Instagram», seguito dall’hashtag ‘#QueLaSigaChupando’. Con chi ce l’aveva?

