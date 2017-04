Barcellona-Juventus: «Buffon l'amuleto di Allegri»

La difesa juventina, ed in particolare il suo leader, nonché capitano, sono considerati in Spagna come l'ostacolo principale alle possibilità di rimonta del Barça

ROMA - La difesa della Juventus e soprattutto il suo leader Gigi Buffon sono visti in Spagna come il vero antidoto a cui Massimiliano Allegri potrà fare affidamento per respingere ogni ipotesi di remuntada del Barcellona mercoledì sera, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, dove i catalani dovranno rimontare il 3-0 subito all'andata allo Stadium per i gol di Dybala (doppietta) e Chiellini. Alla squadra di Luis Enrique servirà infatti vincere con tre gol di scarto, senza subirne alcuno, per andare ai supplementari; mentre in caso di gol subìto, la situazione potrebbe davvero complicarsi. Barcellona, operazione remuntada: Messi e Suarez pensano già alla Juventus

PRECEDENTE - La Juve però, ricorda il portale della testata Sport, di gol in questa coppa ne ha presi finora soltanto due. Il sito, peraltro, cita un precedente degli ottavi di finale dell'edizione del 2013 in cui il Barça riuscì a ribaltare un 2-0 rimediato all'andata contro il Milan, allora allenato proprio da Allegri, vincendo per 4-0 al Camp Nou. Risultato che andrebbe benissimo a questo Barcellona, se non ci fosse appunto il "piccolo" particolare che in quell'occasione l'allenatore livornese non aveva a disposizione la difesa di questa Juventus, e non aveva Buffon; il quale, a 39 anni, può farsi vanto di ben 7 clean sheet (gare senza aver preso reti) ottenuti nella Champions League 2016/2017.

