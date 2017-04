Barcellona-Juventus, Luis Enrique: «Tifosi, non ve ne andate all'80'»

L'allenatore è carico in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League: «Con il Psg abbiamo segnato tre gol in tre minuti. Al pubblico dico di restare fino all'ultimo»

BARCELLONA - «Ai tifosi dico: non ve ne andate all'80', perché contro il Psg vi siete persi quattro gol. Ci proveremo nel finale, abbiamo la possibilità di vivere un'altra notte storica. Faremo tutto il possibile: abbiamo segnato tre gol in tre minuti e tutto è possibile». Luis Enrique è carico in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Barcellona e la Juventus. Domani, al Camp Nou, si ripartirà dal 3-0 in favore della squadra di Allegri. L'allenatore spagnolo non ha tempo per le distrazioni: «Real Madrid-Bayern Monaco di stasera? Ah, perché giocherà qualcuno stasera? Penso solo alla nostra partita».

NOTTE DEI SOGNI - Inevitabile il paragone con l'impresa stagionale del Barcellona, il 6-1 al Psg che ribaltò lo 0-4 dell'andata. «Contro il Psg avevamo bisogno di tranquillità, ma anche di un pizzico di frenesia - ha aggiunto Luis Enrique -. Non siamo stati perfetti. Stavolta dobbiamo fare meno gol, solo tre, ma considerando che loro segneranno il nostro obiettivo è farne cinque. Non si tratta di fare la partita perfetta, dovremo essere efficaci, creare pressione agli avversari. Abbiamo bisogno della nostra aggressività con o senza palla. Sarebbe stato meglio avere un mese a disposizione per ricaricarci, ma purtroppo non lo avremo. Dobbiamo cercare di minimizzare al massimo la Juventus. Siamo convinti che possiamo rimontare. Sarà una notte in cui dovremo controllare lo stato d'animo dei calciatori». Barcellona, Messi ancora "infortunato": mano fasciata in allenamento

BUSQUETS E MASCHERANO - L'allenatore del Barcellona ritrova Busquets e Mascherano: «Il ritorno di Busquets è sempre una notizia positiva, è uno dei calciatori più intelligenti. Anche Mascherano si è allenato ed è disponibile. Messi come sta? Si può rimontare anche senza di lui, ma se giocasse al suo massimo sarebbe parecchio più facile. Ma lui è decisivo anche quando è al 25 per cento», assicura. Barcellona-Juventus, ecco come sarà la coreografia del Camp Nou

MIRACOLI - Poi un invito al pubblico di casa: «Spero che facciano di tutto per creare un'atmosfera incredibile. Ai tifosi dico: non ve ne andate all'80', perché contro il Psg vi siete persi quattro gol. Ci proveremo nel finale, abbiamo la possibilità di vivere un'altra notte storica. Faremo tutto il possibile: abbiamo segnato tre gol in tre minuti e tutto è possibile. Serve un miracolo? E' il ritorno dei quarti di finale, niente di più. È una cosa che si può fare.».