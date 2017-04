Champions League, Barcellona-Juventus: la diretta della giornata

BARCELLONA - È arrivato il momento della verità. Questa sera la Juventus affronta il Barcellona al Camp Nou. Dopo il netto 3-0 dell'andata, la squadra di Allegri ha un solo obiettivo: non farsi rimontare il vantaggio dello Stadium e portare a casa la qualificazione alle semifinali raggiungendo Atletico Madrid e Real Madrid che hanno già staccato il pass. Allo stadio di Barcellona saranno circa 5000 i cuori bianconeri per spingere la Juve verso il sogno. Segui con noi la giornata in diretta.

13.30 - BARCELLONA-JUVE, HIGUAIN VUOLE SFATARE IL TABU' CAMP NOU

Una qualificazione alla semifinale di Champions League da centrare, ma soprattutto un tabù da sfatare. Con questa mentalità entrerà in campo stasera Gonzalo Higuain che non è mai riuscito a realizzare un gol al Camp Nou. L’attaccante argentino ha giocato ben 19 volte contro il Barcellona, segnando 3 gol. Nessuno di questi, però, è stato mai realizzato nell’impianto catalano.

12.30 - I CONVOCATI DI LUIS ENRIQUE: SORPRESA MASCHERANO, BOCCIATO MATHIEU

Il tecnico del Barcellona ha diramato l'elenco dei convocati del Barcellona per la sfida di questa sera al Camp Nou. Tra i giocatori a sua disposizione spicca Mascherano, in forte dubbio alla vigilia per un problema fisico (non ha giocato infatti contro la Real Sociedad). Assente, invece, Jeremy Mathieu, evidentemente bocciato dopo la brutta prova nel match d'andata. Ecco tutti i convocati: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Cillessen, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti e Aleñá.

12.00 - BARCELLONA-JUVE: LA SEXY LIVIA GULLO, L'ARMA SEGRETA PER LA "REMUNTADA"

La modella brasiliana è una tifosissima del Barcellona, tanto da aver dedicato alla squadra blaugrana un calendario (foto: Instagram)

11.45 - BARCELLONA, TIFOSI DELLA JUVE DAVANTI ALL'HOTEL DELLA SQUADRA

Sale l'attesa per il match di questa sera tra Barcellona e Juventus di Champions League. Tifosi juventini già davanti all'hotel che ospita i bianconeri

11.30 - BARCELLONA-JUVENTUS, LA STAMPA SPAGNOLA CREDE NELLA SECONDA REMUNTADA

Dopo aver già capovolto il risultato contro il Psg, i giornali iberici spingono gli uomini di Luis Enrique verso una nuova impresa. Sport si aggrappa al Camp Nou: «Qui si fanno i miracoli»

11.10 - BARCELLONA-JUVE, ECCO COME SARA' LA COREOGRAFIA DEL CAMP NOU

Sul sito del club spagnolo le immagini in anteprima del "mosaico" preparato per la supersfida di Champions League: "More than a club", più di un club

10.45 - 5 VITTORIE DI FILA PER LA JUVE

La Juventus ha vinto le ultime cinque partite di Champions League: la squadra bianconera non hanno mai infilato una striscia più lunga nella competizione. Ed è anche l’unica squadra, nell’edizione in corso, ad aver vinto tutte e quattro le trasferte che ha affrontato, segnando dieci gol e subendone uno solo.

10.30 - MOGGI CONTRO LUIS ENRIQUE: «SQUADRA SENZA ALLENATORE»

L'ex direttore generale sul ritorno dei quarti: «Nessuna remuntada, la difesa della Juve è un'altra cosa». Poi esalta Dybala: «Vincerà il Pallone d'Oro e lo farà a Torino perché è al centro del progetto»

10.15 - BARCELLONA-JUVENTUS IN TV: COME VEDERLA IN DIRETTA

La sfida di ritorno dei quarti di finale della Champions League, in programma questa sera al Camp Nou, sarà visibile in chiaro su Mediaset

9.55 - 441 MINUTI SENZA SUBIRE GOL

La Juve ha di gran lunga la migliore difesa della Champions League, con appena due reti subite. E ha in corso la più lunga serie di imbattibilità, con 441 minuti. Gli unici giocatori che hanno segnato alla Juve in coppa sono stati Tolisso del Lione (tra l’altro obiettivo di mercato) e Pareja del Siviglia nei gironi eliminatori.

9.45 - 14 ANNI DOPO AL CAMP NOU

L’ultima trasferta per la Juventus a Barcellona è stata nell’aprile del 2003: i bianconeri vinsero 2-1 dopo aver pareggiato per 1-1 all’andata a Torino. Anche allora erano quarti di finale. La Juve superò poi anche la semifinale contro il Real Madrid, approdando alla finale di Manchester in cui fu battuta ai rigori dal Milan.

9.30 - BARCELLONA-JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco come scenderanno in campo le due squadre per il ritorno dei quarti di Champions League

9.00 - ALLEGRI: «DYBALA TITOLARE. OBIETTIVO CARDIFF»

Il tecnico dei campioni d'Italia: «Servirà lucidità e freddezza, dobbiamo fare gol per andare avanti in Champions»

8.45 - L'HOTEL CHE OSPITA LA JUVE A BARCELLONA

La squadra di Allegri ha raggiunto la Spagna. Guarda le foto dell'albergo dove alloggeranno Buffon e compagni

ORE 8.30 - LA JUVE ARRIVA A BARCELLONA