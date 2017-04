Juventus: Higuain e la maledizione Camp Nou

Il Pipita non ha mai segnto nello stadio del Barcellona in dieci tentativi e non trova il gol nella fase a eliminazione diretta della Champions dal 2013

ROMA - Barcellona e Champions, due parole che a Higuain fanno venire il mal di pancia. Il Pipita ha l'occasione per sfatare il tabù Camp Nou dove, in dieci precedenti, non ha mai segnato. L'attaccante argentino quando vede i colori blaugrana si blocca: Barcellona-Juventus, la stampa spagnola crede nella seconda remuntada solo 3 gol in 19 scontri totali e uno solo di questi determinante, quello nella finale di Supercoppa di Spagna del 2012. Il Barcellona è anche la squadra che Higuain ha incontrato più volte sul suo cammino, ma quasi sempre con risultati deludenti, un'anomalia per un cecchino come lui.

DESERTO CHAMPIONS - Ma evidentemente i problemi del Pipita non finiscono qui. Higuain è chiamato al suo primo gol al Camp Nou contro il Barcellona in una competizione che non lo stimola favorevolmente in area di rigore. L'argentino, infatti, in Champions League segna pochissimo: i suoi numeri nelle competizioni nazionali sono da cannonieri di razza, ma la media europea scende drasticamente. Higuain ha messo a referto solo 16 gol in 63 presenze in Champions, circa un gol ogni 4 presenze che non rende onore alle sue doti, ed è dal 2013 che non segna nella fase a eliminazione diretta,

BARCELLONA-JUVENTUS, LE 15 COSE CHE NON SAPETE